Reescriben la historia

Foxborough, Massachusetts.- Tom Brady y los Patriotas de Nueva Inglaterra se dirigen de nuevo al Super Bowl.Brady hizo a un lado una lesión de mano derecha y lanzó un pase de touchdown de cuatro yardas a Danny Amendola con 2:48 minutos del final, al guiar a los Patriotas a una victoria ayer por 24-20 en la remontada sobre los Jaguares de Jacksonville por la final de la Conferencia Americana de la NFL.Brady, que usó un vendaje en la mano después de lesionarse durante los entrenamientos entre semana, no mostró señales de dolor.Y, con el juego en riesgo –y posiblemente la temporada–, la estrella de los Patriotas lució nuevamente.“He estado mucho peor”, declaró Brady. “No lo sabía el miércoles. Fue una lesión extraña. Miércoles, jueves, viernes me asustó un poco. Luego empecé a sentir confianza y hoy hicimos justo lo necesario para ganar”.Brady completó 26 de 38 pases para 290 yardas y dos touchdowns por los Patriotas (15-3), que se medirán en Minneapolis el 4 de febrero a Filadelfia.Es el octavo Super Bowl para Brady y el entrenador en jefe Bill Belichick, que lo han ganado cinco veces –incluyendo la final del año pasado por 34-28 en tiempo extra ante los Halcones de Atlanta.“Es una locura”, agregó Brady. “Es asombroso. El sólo hecho de estar en un equipo que gana este tipo de encuentros, es un enorme logro. Me siento orgulloso de todos en nuestro equipo, logramos muchas grandes jugadas. La defensiva jugó muy bien cuando lo era necesario. Fue simplemente un partido asombroso”.Blake Bortles y los Jaguares (12-7) ganaban 20-10 al inicio del cuatro período, pero no lograron mantener la ventaja ante los campeones defensores. Bortles terminó con 23 pases completos en 36 intentos, para 293 yardas y un touchdown en su primer juego por el campeonato de la Americana. El corredor Leonard Fournette sumó 76 yardas por tierra en 24 acarreos.La segunda mejor defensiva de la NFL mantuvo a raya a Brady y Patriotas durante la mayor parte del juego, pero también perdió al linebacker Myles Jack y al defensive tackle Marcell Dareus en jugadas consecutivas en la serie ofensiva del gane de Nueva Inglaterra.Jacksonville –que buscaba llegar a un Super Bowl por primera vez en la historia de la franquicia– tuvo una última oportunidad, pero el pase de Bortles en cuarta y 15 a Dede Westbrook fue desviado por Stephon Gilmore.

