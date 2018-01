Deciden ligas de futbol asociación no intervenir en Olimpiada Estatal

Presidentes de ligas de futbol asociación han decidido no intervenir en el desarrollo de la Olimpiada Estatal debido al nuevo formato de selección que ha implementado el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física.Ante esta postura, el dirigente del ICHD, Juan Pedro Santa Rosa, señaló que los presidentes de las ligas de esta disciplina de conjunto están en su derecho de declinar su participación en la próxima justa estatal.El desacuerdo de los dirigentes de las distintas ligas tiene que ver con el tema de que las distintas selecciones que representarán al estado de Chihuahua se definirían mediante un comité.Esta comisión estaría trabajando con los equipos monarcas del filtro estatal y no el entrenador campeón.“Están en todo su derecho de declinar. Nuestra obligación, como instituto es convocar a todos aquellos interesados y, todos aquellos interesados en participar, tienen las puertas abiertas; el formato se analizó”, mencionó Santa Rosa.El directivo comentó que este formato, que realiza el Sistema Estatal del Deporte, fue tomando en cuenta a los municipios, asociaciones, instituto, representantes del Congreso del Estado y asociación civil.“Se busca que no vaya un club que seleccione a los mejores jugadores sin que su entrenador esté totalmente capacitado, sea el más capacitado para desarrollar los talentos de los jóvenes, habrá entrenadores que sí lo son y otros que no”, dijo.“Aquí seguimos en una falta de información porque aunque la selección como tal sea preparada por este comité seleccionador, el equipo ganador sigue obteniendo un premio a un viaje a representar al estado ya sea en el Dallas Cup, en la Copa Benito Juárez, en Torneos Nacionales, sin embargo quien no quiera participar está totalmente en su derecho de no participar”, subrayó Santa Rosa.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.