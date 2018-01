Ardua batalla

Melbourne, Australia— Si Rafael Nadal quería poner a prueba su estado físico en la primera semana, lo consiguió al vencer ayer después de casi cuatro horas por 6-3, 6-7 (4), 6-3, 6-3 al argentino Diego Schwartzman.Después de abrazarse en la red al asegurar su décima aparición en los cuartos de final en el Abierto de Australia, Nadal rodeó con el brazo al argentino.“Fue una gran batalla, es un muy buen amigo”, dijo Nadal. “Éste fue el primer gran partido para mí en el año. Un partido como éste probablemente ayude. Me da confianza, confianza en que puedo resistir cuatro horas en cancha con buena intensidad”.Nadal perdió la final del torneo en cinco sets ante Roger Federer, pero recuperó la cima del ranking con títulos en Roland Garros y el U.S. Open antes de terminar prematuramente su temporada por una lesión en la rodilla derecha.No había tenido un partido competitivo antes del primer Major del año, y avanzó por las primeras tres rondas sin ceder un set.La racha culminó cuando Schwartzman se quedó con el segundo parcial para igualar el partido, recuperándose tres veces después de ceder su servicio.El juego clave del cuarto set duró casi 13 minutos y 20 puntos, y Nadal finalmente se aferró a su saque después de levantar cinco puntos de rompimiento mientras el argentino lo atacó con todo su arsenal.El español volvió a quebrar en el siguiente juego y resistió a más puntos de rompimiento, siete en total en el último set, y 15 de 18 en el partido. Selló su boleto después de 3 horas y 51 minutos.Nadal se medirá al sexto preclasificado Marin Cilic, quien llegó a 100 triunfos en Grand Slams al derrotar 6-7 (2), 6-3, 7-6 (0), 7-6 (3) al español Pablo Carreño Busta.Kyle Edmund llegó a sus primeros cuartos de final en un Grand Slam y extendió la sequía de Andreas Seppi, de 33 años, al vencerlo por 6-7 (4), 7-5, 6-2, 6-3.Seppi ahora tiene 52 participaciones en Grand Slams sin alcanzar los cuartos.Avanzó también en la jornada Grigor Dimitrov, quien terminó con las esperanzas del local Nick Kyrgios. El búlgaro se impuso por 7-6 (3), 7-6 (4), 4-6, 7-6 (4).Caroline Wozniacki continúa aprovechando su segunda oportunidad en el Abierto de Australia y accedió a los cuartos de final en Melbourne por primera vez desde 2012 con un triunfo 6-3, 6-0 sobre Magdalena Rybarikova.Después de estar al borde de la eliminación en la segunda ronda - cuando levantó dos puntos para partido y remontó una desventaja de 5-1 en el tercer set –la segunda preclasificada dijo que “estaba jugando con dinero de la casa” y no tenía nada qué perder.“Creo que después de quedar casi eliminada, no tienes nada qué perder”, comentó la danesa. “Jugué muy bien estando 5-1 abajo, y desde entonces me he mantenido”.Y ha ganado sus dos últimos partidos en sets corridos. Se enfrentará a la española Carla Suárez Navarro, quien se sobrepuso a una desventaja de un set y 4-1 en el segundo para vencer 4-6, 6-4, 8-6 a Anett Kontaveit, 32da preclasificada.Wozniacki podría recuperar la cima del ranking si llega a semifinales y se da una combinación de resultados. Nunca ha ganado un título de singles de Grand Slam, pero llegó dos veces a la final del U.S. Open, cayendo ante Kim Clijsters en 2009 y ante Serena Williams en 2014.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.