En pie de guerra

Recién coronados campeones en la Liga Juvenil Mayor de Beisbol ‘Goyito Rentería’ sobre Piratas, los Indios de la UACJ se preparan para afrontar la Universiada Estatal, en Chihuahua, en marzo entrante.El año anterior, los peloteros aborígenes fueron eliminados en semifinales en el regional universitario por los Burros Blancos del ITD, siete carreras a cinco, en Zacatecas.Así, por primera vez desde el 2008, no participaron en la Universiada Nacional.Víctor ‘Teco’ Flores, manager de la tribu, enfatizó que este nuevo proceso clasificatorio hacia el nacional no representa una revancha para los Indios.“Aquí en el juego no hay revanchas porque no perdí con un equipo nada más. Se perdió desde el proceso que no tuvimos la preparación suficiente, No tuvimos la fortaleza mental para poder pasar ese escollo, así es que, una revancha, de ninguna manera con el equipo que nos ganó”, manifestó.Enfatizó que simple y sencillamente, los teporacas trabajaron más fuerte este año para corregir los errores que cometieron el año anterior.“Con nosotros, es un reto que tenemos. Tenemos que superar esa etapa –regional- que pasamos ya que los equipos juveniles, sobre todo, el dominio, cuando tienes dominio sobre un equipo se va extendiendo, a veces por años y no puedes pasar ese bache”, declaró.Flores confió en que este año sus pupilos librarán el regional y destacó que el objetivo de los indígenas es ser campeones estatales, por encima de los anfitriones Dorados UACH, tradicionalmente los rivales a vencer y marcados favoritos.“Siempre le tiramos a quedar en los primeros lugares, en este caso, necesitamos y queremos ser campeones de la etapa estatal para ir mejor acomodados al regional y, bueno, el equipo se ve bien”, apuntó.Con base en la madurez de los 13 peloteros que repiten en el roster aunado al talento que reúnen los seis recién llegados con velocidad, estatura y buen brazo, afirmó que el 2018 puede ser uno de los mejores de los Indios a nivel universitario.“Yo siento que este año puede ser uno de los mejores para nosotros” afirmó.Los nuevos jugadores de Indios son: Daniel Villarreal, Fernando Ornelas, Alan Ríos, David Martell, Andrés Ledezma y Joaquín Porras.Jorge Padilla, capitán y catcher del equipo, quien vive su tercer año con el representativo universitario, declaró que este año, en los Indios, no habrá lugar a excesos de confianza como les ocurrió contra el ITD.“No nos debemos de confiar porque, la verdad, con el equipo del año pasado nos confiamos, no les vimos nivel según nosotros y, al final, batallamos para tratar de regresar”, expuso.Padilla resaltó que este año, los Indios poseen un nuevo y mejor staff de pitcheo.“Si mal no recuerdo, son como cuatro o cinco pitchers nuevos, con buena velocidad. Tenemos unos dos zurdos más, entonces, siento que tenemos más repertorio en el pitcheo”, dijo.A la vez, mencionó que en el bateo, los Indios han mejorado en los aspectos que les hacían falta para tener un poco más de empuje en este departamento.INDIOS, AL ATAQUEPitchersMarcos AbascalAlfredo ReyesMiguel RíosDavid MartellAlan RíosFernando OrnelasAndrés LedezmaDaniel VillarrealInfieldersJorge PadillaVíctor GonzálezEduardo SalasHugo SalasDaniel IrigoyenJosé Antonio VillegasEnrique AcostaAndrés PadillaJardinerosYael GonzálezEdwin VegaAntonio GonzálezMiguel NeriJoaquín PorrasCuerpo técnicoVíctor Flores / ManagerIván Gallegos / Coach