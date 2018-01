Gil Cantú, presidente de los Coyotes de El Paso, explicó que la salida de la dirección técnica de José Luis Treviño se debió a cuestiones personales que el entrenador regiomontano tiene en Monterrey y por las que le retuvieron su pasaporte, lo que ya no le permite cruzar a los Estados Unidos.Treviño fue reemplazado en el cargo por Jesús Enríquez, que desde la creación de los Coyotes tenía el papel de asistente técnico. Sin embargo, Cantú señaló que las puertas para Treviño estarán siempre abiertas y si se resuelve su situación no sería extraño verlo al frente del equipo en la próxima temporada.“El profe Treviño tuvo un problema personal debido a algo civil en su pasado, de su exmatrimonio, no es una cosa tan grave ni nada por el estilo, simplemente fue algo del pasado, una situación que tenía con su ex y en Monterrey le detuvieron el pasaporte y por esa razón no puede cruzar. Pero está en su casa, está libre, pero se va a llevar un trámite, lleva un tiempo y por esa razón está en proceso”, comentó Cantú.Aclaró que Treviño estaba al pendiente del equipo a la distancia, pero el tiempo y el cierre de la temporada se les vino encima y de mutuo acuerdo determinaron que lo mejor era que por ahora diera un paso al costado.“Decidimos mejor tomar la decisión de poner a Jesús Enríquez y a Jair Olivares como director técnico y asistente, respectivamente”, dijo el presidente del equipo aullador.“Obviamente estamos tristes en cierta manera porque José Luis no está con nosotros. Este equipo fue armado en gran parte por José Luis Treviño y estamos muy agradecidos con él. Siempre le hemos pedido a Dios para que se arreglara su situación pronto, y te repito él está con su esposa y con sus hijos”.“Todo esto que estamos haciendo se lo dedicamos a él, siempre estará con nosotros, aquí en la distancia, pero pues tenemos que seguir, la vida tiene que seguir y por esa razón tomamos esa decisión”.-¿Cómo afecta este movimiento al equipo a estas alturas de la temporada?“Pues fíjate que el equipo siempre estuvo unido con él, al pendiente, es una persona que queremos mucho porque nos ha dejado mucho, podemos decir que fue el pionero, que nos enseñó a muchos lo que es realmente este juego, es como un arquitecto de este plantel, y estamos retomando lo que él dejó. Estuvo la gente un poquito confundida cuando pasó esto, pero hemos platicado, ponernos las pilas y trabajar por el bien de la institución, de todos y por él mismo inclusive, sacar adelante este proyecto”.¿Qué posibilidades hay de que regrese para la próxima temporada si se arregla si situación?

