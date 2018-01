Ciudad de México.- Pumas no pudo igualar su mejor arranque de torneo en casi siete años, pero empató 0-0 con América ayer para mantenerse en la cima del torneo Clausura mexicano, que disputa su tercera fecha.Los universitarios, que en el torneo pasado fueron colistas, tuvieron buenas oportunidades de gol ante sus rivales acérrimos de la capital pero no estuvieron certeros y se quedaron con las ganas de hilar una tercera victoria en el comienzo de un torneo, algo que no consiguen desde el Apertura 2011. Llegaron a siete puntos y comparten el primer puesto con León.“Este partido es un clásico, es un partido diferente, por ese hecho fue una prueba diferente a las demás”, consideró el entrenador de Pumas, David Patiño. “Valoro lo que el equipo hizo en Pachuca y contra Atlas donde ganamos los tres puntos. Hoy nos pudimos llevar sólo uno, pero seguimos con marca invicta y sumando puntos. Nos hubiera gustado ganar, en el segundo tiempo hicimos méritos pero el juego es así, a veces se puede, otras no”.América, que intentaba vencer a los universitarios por quinto partido en fila, se mantiene con paso invicto y como sexto del certamen, con cinco unidades.“Creo que en el primer tiempo debimos resolver el juego, pero ellos hacen cambios y van mejorando, además, al jugar a estas horas (el mediodía) con este sol terminas tirando pelotazos y ellos en un tiro de esquina casi nos ganan”, dijo el entrenador de las “Águilas”, Miguel Herrera. “Te queda un sabor amargo, porque piensas que pudiste conseguir un buen resultado pero bueno, el empate no es bueno pero no es malo”.El América, que terminó el partido con 10 hombres por la expulsión del colombiano Mateus Uribe a los 89, extendió su racha sin derrotas en el estadio Olímpico universitario, donde no caen desde el Apertura 2014.Santos 1, Monarcas 0Torreón.- Santos Laguna se metió al tercer sitio de la tabla general al vencer 1-0 a Monarcas Morelia en juego que cerró la jornada tres del Clausura 2018. La solitaria anotación de Djaniny Tavares lo convirtió, además, en líder de goleo.

