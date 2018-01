Triunfa Loera en Serial de Atletismo

El juarense Martín Alejandro Loera Trujillo fue uno de los atletas que destacaron en la tercera y última etapa del Serial de Atletismo a Olimpiada Estatal 2018, que se llevó a cabo en el Estadio Olímpico Benito Juárez.Loera, de 16 años de edad, fue doble medallista de oro en la Olimpiada Nacional 2017.Hace un par de semanas, en lo que fue la segunda fase de este serial, se adjudicó par de primeros sitios.Martín alcanzó el metal dorado en los 100 y 200 metros planos, con lo que aseguró su lugar en la Olimpiada Estatal a desarrollarse el próximo mes de febrero.Ayer, en la tercera parada de este selectivo, junto a Saúl García y Eduardo Gallegos, hicieron el 1-2-3 para Ciudad Juárez en la prueba de los 200 metros planos, categoría Sub 18, con tiempos de 22.49, 23.84 y 24.02 segundos, respectivamente.Dentro de la misma prueba, pero en la categoría Sub 21, se impusieron los fronterizos Bernardo Bautista, con 23.36 segundos; Camilo Guerrero, con 23.93 y José Luevano, con 24:23.Sofía Elías consiguió la primera posición de los 100 metros planos, Sub 16, con un tiempo de 13.01 segundos, mientras que en la Sub 18 el triunfo fue para Pamela Martínez, con 13.18; en la Sub 21 el primer lugar correspondió a Lizeth Montes, con 13.24 segundos.Con un tiempo de 26.35 segundos, Rosa Cook se llevó el primer sitio en los 200 metros planos, categoría Sub 21; en los 400 metros lisos ganó con un tiempo de 57.05 segundos, seguida de su compañera Fernanda Cruz, con 58.68.Sebastián Nava se llevó el primer puesto en los 800 metros planos, con un registro de 2:29.68 minutos, mientras que en la Sub 16 se impusieron Moisés Reyes, con 2:11.94 y Oscar Cruz, con 2:13.62.Joshua López y Ever Valencia se quedaron con los primeros lugares de los 3 mil metros, Sub 18, con 10:39.84 y 10:48.91, respectivamente, mientras que Jesús Alanís amarró la primera posición en los 100 metros con vallas, con un tiempo de 16.87 segundos.En la Sub 21 aparecieron en los sitios de honor Brandon Cano, con 15.73 segundos y Emilio Reynoso con 16.94, mientras que Julián González se llevó el primer puesto de los 400 metros con vallas, con un crono de 1:01.94 minutos.Leonardo Corral y Edgar Favela ocuparon los primeros dos lugares en los 400 metros planos, Sub 16, con tiempos de 59.98 segundos y un minuto con 93 centésimas.En la Sub 18 el primer lugar se lo adjudicó Bryan Fernández, con 52.72 segundos y Eduardo Gallegos, con 53.49 segundos, mientras que en la Sub 21 se impuso Bernardo Bautista, con tiempo de 51.21.