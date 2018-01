Valioso aporte

Filadelfia— Cuando Chris Long y LeGarrette Blount se unieron a las Águilas de Filadelfia tras haber ganado un Super Bowl en Nueva Inglaterra, ambos jugadores habían puesto sus miras a otro título con un equipo que iba en ascenso.Ellos tenían fe en ellos mismos más que cualquier otro jugador, y las Águilas están a tan sólo dos victorias de conseguir su cometido.“Sabía que seríamos un equipo digno de contender en los playoffs, y es por eso que decidí que este sería un buen lugar en el cual debía estar, y luego de pronto nos damos cuenta que estamos a tan sólo dos partidos por ganar el Super Bowl”, dijo Long mientras Filadelfia se prepara para el partido por el campeonato de la NFC del domingo contra los Vikingos de Minnesota.Las Águilas estaban en 7-9 el año pasado bajo el mando de Doug Pederson y el mariscal Carson Wentz. Las expectativas se mantuvieron moderadas en el 2017 cuando muchos expertos proyectaban que el equipo estaba a un año de distancia para convertirse en un serio contendiente de los playoffs.Pero Blount vio a un equipo que estaba aún más cerca de su meta. Las Águilas agregaron a los receptores Alshon Jeffrey y Torrey Smith, intercambiados por el tacle defensivo Tim Jernigan y luego contrataron a Long antes de darle un contrato de un año a Blount en mayo.“Escogí a las Águilas porque encajo muy bien aquí tras haber ganado un campeonato y tener una destacada temporada”, dijo Blount después de haber firmado el contrato. “Y en verdad son un equipo muy bueno. Ya eran un muy buen equipo antes de que yo me uniera a ellos. Sólo quiero encajar”.Blount tenía razón, y ha encajado a la perfección.Wentz tuvo una temporada del calibre de un MVP antes de que sufriera un desgarramiento del ligamento cruzado anterior en la semana 14 y las Águilas aseguraran el primer sembrado de la NFC. Blount se convirtió en el corredor principal del equipo, aunque ha estado jugando un papel secundario desde que Jay Ajayi fuera adquirido en un intercambio en octubre.Blount no se ha quejado de tener que realizar una cantidad menor de acarreos, y ha contribuido con su liderazgo de veterano. Encabezó a la NFL con 18 touchdowns en acarreos el año pasado cuando se ganó su segundo anillo del Super Bowl en tres temporadas que pasó con los Patriotas.“Estamos ganando, y esa es la meta en general”, dijo Blount. “No nos importa el éxito personal. Uno no puede ser egoísta cuando todos tenemos una meta en común. Uno debe hacer algunos sacrificios para el beneficio del equipo. Eso es justamente lo que hemos hecho y nos ha llevado muy lejos”.Long jugó 65 por ciento de todos los saques la temporada pasada y registró cuatro derribos, cuatro tacleos y un balón suelto forzado. Su papel ha sido menos prominente en Filadelfia –jugó por el 48 por ciento de todos los saques– pero se ha convertido en una parte instrumental del éxito del equipo y mantiene fuerte a la profunda línea defensiva.as

