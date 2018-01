Elimina Kerber a Maria Sharapova en Australia

Melbourne, Australia— Se presentaba como el duelo estelar de la jornada ayer en el Abierto de Australia, pero la alemana Angelique Kerber dejó pocas opciones a Maria Sharapova.Kerber, que se coronó en Australia en 2016, aplastó a la rusa Sharapova por 6-1, 6-3 para avanzar a octavos de final. Es la única ganadora de Grand Slam con opciones al título en el cuadro femenino.Sharapova, que atesora cinco Majors, regresaba a Melbourne Park por primera vez desde 2016, cuando dio positivo en un control antidopaje que le supuso una suspensión de 15 meses.La rusa había avanzado en un torneo en el que las primeras preclasificadas cayeron en las rondas iniciales, y estaba ganando confianza en la cancha, pero se quedó sin respuestas ante Kerber, que suma 12 triunfos al hilo en su particular reaparición luego de perder varios puestos en la clasificación de la WTA la temporada pasada.“He aprendido mucho de los últimos 12, 24 meses. Tuve un gran 2016 y el año pasado fue un poco más difícil”, dijo Kerber, que pasó del puesto 1 al 21 del ranking al no poder revalidad sus títulos en Australia y el Abierto de Estados Unidos. “Todo el que me conoce sabe que nunca me rindo”.La alemana se deshizo de Sharapova en apenas una hora y cuatro minutos, al contrario que la máxima favorita, la rumana Simona Halep, quien tuvo que levantar tres puntos para partido para imponerse por 4-6, 6-4, 15-13 a la estadounidense Lauren Davis en un duelo de 3 horas y 45 minutos.Halep salvó tres puntos para partido con su servicio en el 22do juego del tercer set en 0-40, y Davis evitó cinco puntos de quiebre en el siguiente juego para mantener vivo el partido.El tercer set duró 2 horas y 22 minutos, y después de desperdiciar tres ocasiones previas para servir para el partido, Halep convirtió su primer match point cuando la derecha de Davis salió por la lateral.Davis, número 76 del mundo, solicitó asistencia médica dos veces en el tercer set para atender ampollas en ambos pies.En el cuadro masculino, el periplo del argentino Juan Martín del Potro, campeón del Abierto de Estados Unidos en 2009 y que regresaba a Melbourne tras cuatro años ausente, terminó también el sábado tras caer ante el checo Tomas Berdych por 6-3, 6-3, 6-2.Novak Djokovic avanzó de ronda tras eliminar al español Albert Ramos-Viñolas (21er favorito) por 6-2, 6-3, 6-3. El serbio, que ganó seis veces en Australia, sigue con su reaparición al más alto nivel tras seis meses de baja por una lesión en el codo derecho.“Obviamente esta vez tengo que ser más humilde con mis expectativas porque no he jugado durante seis meses”, dijo Djokovic.

