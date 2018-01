Aguascalientes— El delantero Ronaldo Cisneros tuvo un debut soñado al anotar el primer gol de su carrera, que le significó a Chivas su primer triunfo de la temporada al doblegar el sabado 3-1 a Necaxa, en duelo por la tercera fecha del torneo Clausura mexicano.Alan Pulido adelantó al “Rebaño Sagrado” a los nueve minutos, pero el paraguayo Carlos González niveló el encuentro a los 45. Sin embargo, Cisneros, de 21 años de edad, aprovechó un mal rechace del portero argentino Marcelo Barovero para lograr el tanto del triunfo a los 67 minutos.Martín Barragán cometió un autogol a los 89 al desviar con la cabeza un tiro libre de Edwin Hernández para el último tanto del Guadalajara, que la semana pasada sucumbió en casa 3-1 ante Cruz Azul.Cisneros llegó al Guadalajara este torneo procedente de Santos, donde apenas había jugado ocho encuentros desde su arribo a la máxima categoría en el Apertura 2014.Cruz Azul 0, León 0Ciudad de México— En el estadio Azul de la capital, León dominó pero no pudo capitalizar claras oportunidades de gol y empató 0-0 en su visita al Cruz Azul, lo que le permite mantenerse en la punta del torneo.Elías Hernández tuvo las mejores ocasiones de gol, pero no estuvo fino y los Esmeraldas no pudieron conseguir su tercera victoria de la campaña.Cruz Azul, que empató su segundo partido en casa, se mantiene con paso invicto y con sus cinco puntos se coloca en el cuarto escalón.León dominó desde el silbatazo inicial y su primera gran oportunidad llegó a los 21 minutos, cuando Hernández sacó un disparo dentro del área, que el zaguero chileno Enzo Roco desvió sobre la línea.Hernández tuvo en sus botines una segunda oportunidad de abrir el marcador a los 62 minutos, cuando recibió un pase largo dentro del área y bajó la pelota, pero su tiro se fue lejos del marco en una clara pifia.Gallos 0, Tigres 0Querétaro— Tigres consiguió un empate sin goles ante los Gallos Blancos locales.Los universitarios alcanzan cuatro puntos y son 12dos, un par de puestos por detrás del Querétaro, que tiene las mismas unidades pero una mejor diferencia de goles.Rayados 0, Xolos 0Monterrey— El colombiano Avilés Hurtado erró un penal en los minutos finales y Rayados se conformó con un empate sin goles ante Tijuana.Hurtado falló el penal a los 74 minutos con un disparo rasante que se fue por el costado derecho del arco de Manuel Lajud.Tuzos 3, Lobos BUAP 1Pachuca— El chileno Ángelo Sagal, el argentino Franco Jara y Erick Aguirre consiguieron los goles que encaminaron a los Tuzos a su primer triunfo del campeonato, al derrotar 3-1 a Lobos.Sagal marcó primero a los 10 minutos, Jara le siguió a los 23 y Aguirre cerró la cuenta a seis minutos del descanso.Heriberto Olvera descontó a los 47 minutos por Lobos, que perdió su tercer encuentro y se mantiene en el fondo de la tabla sin puntos.

