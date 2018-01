Tras la eliminación de las Inditas de la UACJ, en la Universiada Regional 2017, en Zacatecas, Zacatecas, tanto en futbol soccer como rápido, en abril anterior, la delantera Selena Castillo consideró seriamente ‘colgar los tacos’ para dedicarse a buscar trabajo y a ejercer su carrera en Comercio Exterior.Pero el futbol dijo otra cosa, tuvo la última palabra y la llevó por otro camino, el del profesionalismo, aunque en otra área muy distinta a la de sus estudios, a una cancha y no a una oficina.“La verdad, yo pensaba en ya no jugar, terminar mi carrera y hasta ahí el futbol. Ya quería enfocarme en trabajar de lo que estudié para –adquirir– la experiencia”, dijo.Después que encontró una oportunidad con las ‘Panzas Verdes’ del León, equipo al que en un inicio iría junto a Michelle Vargas, Diana Chavarría y Denisse Valdez, en junio, Selena, deportista de 22 años y 1.63 metros, se enroló finalmente con las Rayaditas del Monterrey.“Nunca me imaginé que iba a jugar en un equipo profesional y que iba estar meses después en un buen equipo, haciendo lo que hago ahorita”, manifestó.La entrada al futbol de paga le cambió drásticamente la perspectiva de las cosas, rutina, modos y costumbres, en una frase, la vida misma.“Es totalmente otra vida. Más que nada, porque, ahora, la prioridad es el futbol. Te cambia muchas cosas. Tienes que cambiar hábitos. Tienes que comer bien, dormir bien. Tienes que hacer otras cosas que antes no hacías, darles más importancia”, dijo.Hoy, en su segundo torneo corto con las regiomontanas, la deportista local, quien ha dejado de anotar goles y ahora juega como medio de contención, quiere junto a sus compañeras sacarse la espina que les dejó el pasado Apertura 2017, en el que no calificaron a semifinales.“Nos quedamos con la espinita que nos quedamos ahí, a tres puntos. Hicimos más puntos que el Pachuca, pero como está estructurado el torneo, te quedas sin poder avanzar, pero ahí como que tenemos la espinita clavada y esperemos que este torneo no la podemos sacar”, apuntó.Efectuados dos partidos en la justa, Selena y las Rayaditas iniciaron con una goleada por 6-1 ante León y luego cayeron ante las campeonas Chivas del Guadalajara, 2-0.“Tenemos que mejorar, hay cosas qué mejorar, pero el equipo está bien y confío en que el equipo va a retomar la victoria el siguiente fin de semana y así nos vamos a mantener”, expuso.A nivel individual, Castillo, una de las nueve jugadoras de esta ciudad que militan en la Liga MX tiene 180 minutos jugados, los dos partidos completos de la escuadra regia.“Me siento feliz, contenta, pero no me relajo y quiero seguir así toda la temporada”, manifestó.Hoy, domingo 21, a las 9:30 horas, en El Barrial, las Rayaditas recibirán al Querétaro.