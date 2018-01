Impredecibles

Foxborough, Massachusetts— La semana comenzó con un poco de bravuconería del equipo por el que nadie apuesta. El resto fue acaparado por las conjeturas sobre la condición de la mano de un cierto mariscal de campo de 40 años.Hay bastante intriga para el duelo de hoy entre los Jaguares y los Patriotas por el campeonato de la Conferencia Americana de la NFL.Nueva Inglaterra (14-3), campeón defensor del Super Bowl, es favorito al encarar su séptima final de Conferencia consecutiva. Pero ese pedigrí no le sirve de mucho para resolver la situación de Tom Brady, su extraordinario mariscal que se lastimó la mano derecha en una práctica.La lesión impidió que Brady se entrenara normalmente durante la semana, y el jueves ni siquiera participó de las prácticas del equipo. Brady no se ha perdido un solo partido de playoff en su carrera de 18 años, en la que ha sido galardonado como el jugador más valioso del Super Bowl en cuatro ocasiones. El viernes respondió con un seco “ya veremos” cuando le preguntaron si jugará hoy.Brady utilizó guantes rojos y se negó a contestar otras preguntas sobre la condición de su mano.La ofensiva de los Patriotas, la mejor de la Liga, necesitará de otra actuación estelar de Brady ante la defensa de los Jaguares, la segunda mejor en la NFL.La defensa de Jacksonville (12-6), que intenta clasificarse a su primer Super Bowl, suma ocho anotaciones esta temporada, tres más que cualquier otro equipo. Esa es la mayor cantidad de touchdowns defensivos en una temporada desde 2012.Brady ha enfrentado a una de las dos mejores defensivas de la liga en tres ocasiones en los playoffs. Ganó esos tres desafíos, cada vez con un rating superior a 100.El defensivo de los Jaguares, Calais Campbell, dijo que el equipo tiene mucho respeto por Brady, aunque descartó la idea de que los jugadores de Jacksonville simplemente estén contentos por haber derrotado a Pittsburgh en la ronda anterior. “Nos ganamos el derecho a estar aquí”, afirmó. “Nos hemos esforzado mucho, así que esta es una oportunidad que nos merecemos y para la que estamos preparados. Honestamente, puedo decir que yo esperaba llegar hasta aquí”.Jacksonville tiene la historia en su contra: los Patriotas han ganado sus siete enfrentamientos previos, y dos consecutivos en la postemporada. Jacksonville ganó apenas uno de sus 11 duelos contra los Patriotas desde que el equipo nació en 1995.“Vamos a hacer todo lo posible por mantenernos con vida y meternos en el Super Bowl”, señaló Campbell. “Dicen que tienes que ganar a los mejores para ser el mejor, así que estoy loco por tratar de hacerlo”.El mariscal de Jacksonville, Blake Bortles, aseguró que hoy no intentará hacer quedar mal a los que lo han criticado en su carrera.“No creo, en realidad no me importa”, afirmó.Protagonizarán Águilas y Vikingos un duelo entre dos de las mejores defensivasFiladelfia— Un equipo tiene una defensa agobiante. El otro tiene la mejor de la NFL, según las estadísticas.Se dice que las defensas ganan campeonatos. En este caso, al menos el de la Conferencia Nacional.Dos de las mejores defensas de la Liga se enfrentarán hoy cuando las Águilas de Filadelfia (14-3) reciban a los Vikingos de Minnesota (14-3) en la final de la NFC.“Ellos tienen una defensa tremenda, nosotros también tenemos una gran defensa”, dijo el liniero de las Águilas, Nigel Bradham. “Ganará el equipo más completo”.Los Vikingos permitieron la menor cantidad de yardas (275.9) y la menor cifra de puntos por partido (15.8). Las Águilas fueron cuartos en la Liga en yardas permitidas (306.5) y cuartos en puntos (18.4).“Usualmente, cuando tienes una buena defensa, vas a mantenerte con posibilidades de ganar partidos”, señaló el entrenador de los Vikingos, Mike Zimmer. “Y luego puedes ganarlos al final”.Minnesota tiene tres jugadores de su defensa elegidos al Pro Bowl: el defensivo Everson Griffen, el liniero Anthony Barr y el esquinero Xavier Rhodes. El safety Harrison Smith y Rhodes son All-Pro.“Es una defensa agobiante”, comentó el entrenador de Águilas, Doug Pederson. “(Griffen) puede estropearte un partido. Mezclan un poco de todo, y no sabes con qué te van a atacar. Rhodes es un esquinero tremendo, y los safeties están jugando muy bien”.El tacle defensivo Fletcher Cox y el safety Malcolm Jenkins son los jugadores de Filadelfia seleccionados al Pro Bowl. El defensive end Brandon Graham tuvo una temporada excelente, y los esquineros Ronald Darby y Jalen Mills están entre los mejores de la liga.Todos los comentarios sobre la defensa de Minnesota parecen motivar a Filadelfia, que es desfavorecido en las apuestas por segunda semana consecutiva.“Cuando enfrentas a la mejor defensa, según las estadísticas, obviamente que es una motivación”, dijo Cox. “Sabemos que el que juegue mejor en la defensa va a ganar el partido. Estamos preparados y no vamos a cambiar nada”.En el otro lado de la cancha, ambos equipos llegan con quarterbacks suplentes.Case Keenum y Nick Foles fueron compañeros en San Luis en 2015 y comenzaron esta campaña en la banca. Keenum brilló con los Vikingos después que Sam Bradford sufrió una lesión, mientras que Foles ha ganado tres de los cuatro partidos que jugó desde que Carson Wentz se rompió los ligamentos de una rodilla.Las defensas probablemente se enfocarán en detener el juego por tierra, para obligar a los quarterbacks a tomar las riendas.“Tenemos que obligar a Nick Foles a que trate de ganar este partido”, dijo Griffen. “Tenemos que detener el juego terrestre, afectarlo y darle la pelota a nuestra ofensiva lo más posible, para que anoten puntos”.

