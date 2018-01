Consigue minero marca del mundo

Michael Saruni, atleta de los Mineros de UTEP, fue la sensación en el evento bajo techo Dr. Martin Luther King Invitational en Albuquerque, al establecer el mejor tiempo en el mundo en los 600 metros con 1:14.79, superando el registro que hace un año logró su ex compañero de equipo, Emmanuel Korir de 1:14.97.La marca no es considerada récord mundial porque la Federación Internacional de Atletismo no tiene avalada la distancia de los 600 metros.‘La carrera de Saruni con marca mundial fue muy impresionante’, dijo Mika Laaksonen, entrenador del equipo de atletismo de UTEP. ‘Él es un atleta especial y únicamente va a mejorar conforme avance la temporada.’Junto con la marca mundial, Saruni impuso marca de la sede del evento, que también pertenecía a Korir (1:14.97). El tiempo de Saruni queda ranqueado por ahora como el mejor en el orbe, superando al que impuso Casimir Loxson en el 2005 de 1:14.91.Jonah Koech y Shakeem Smith también tuvieron una destacada participación en el segundo día de actividades. Koech ganó la carrera de la milla al cronometrar 4:05.69 minutos, tiempo ranqueado como el tercer mejor en la nación, noveno en el mundo esta temporada y sexto en la historia del programa de atletismo de UTEP.En los 60 metros con vallas, el recién llegado Smith tuvo una reñida competencia con Devon Allen, del equipo NIKE, y quinto en los 110 metros con vallas en Río 2016, y con un tiempo de 8.20 segundos avanzó a la ronda final. En esa etapa cronometró 8.09 para quedarse con el tercer lugar. Ese tiempo es el quinto mejor en la historia de la escuela.Asa Guevara terminó en segundo lugar de los 400 metros con 46.79 segundos, su mejor tiempo personal. La marca del atleta senior es la décima mejor en la nación y la mejor en la Conferencia USA.En las pruebas de campo, Donivan Ortega ganó la medalla de bronce en el salto triple con una marca de 14.50 m (47-7). Darius King hizo su debut con los Mineros en esta prueba y quedó en el lugar 12 con un salto de 13.53 m (44-4.25).En la rama femenil, Lilian Koech encabezó a las Mineras al terminar en el tercer lugar de la carrera de la milla con un tiempo de 4:47.29 minutos. Su compañera Linda Cheruiyot fue sexta con 5:03.81.La novata Sarah Mwangi se trajo la medulla de plata en los 3 mil metros con un tiempo de 10:24.98 minutos.

