Complace a Fuentes la igualada

Ante circunstancias adversas como un rival que apretó, cerró bien los espacios y los nulificó, aunado al mal estado de la cancha, Miguel de Jesús Fuentes, director técnico de Bravos FC Juárez, consideró bueno el empate a cero goles que la escuadra logró contra Correcaminos UAT, el viernes por la noche, en el Estadio Marte R. Gómez, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.“Creo que hay que sumar. Nosotros tenemos que sumar. Hay veces que queremos sumar de tres, hay veces que no se puede. El rival, las circunstancias, la cancha, a veces que no permite hacer un futbol un poco más aseado para los dos equipos”, apuntó.Fuentes Razo declaró que la escuadra tamaulipeca que dirige Ricardo Rayas también practica un futbol aseado.“Pero, hoy –viernes-, era muy complicado por el estado de la cancha y creo que es bueno –el empate-. Bajo tantas circunstancias, es bueno. Hubiera sido excelente sacar los tres puntos, pero, bueno, hay veces que no se puede, pero, sumar siempre ayuda para ir ganando puntos, más de visitante”, comentó.En torno al penalty que atajó Enrique Palos, luego de una falta de Jonathan Lacerda sobre Daniel Rivero, aceptó que pudo marcar la diferencia negativa en el marcador para Ciudad Juárez, a la vez que manifestó que fue el asistente y no el árbitro central Arturo Cruz, quien lo señaló.“Sí, fue un penal, el árbitro está a tres metros y lo marca el bandera que está a 40, ahí no sé. Yo no lo vi. La verdad, yo no vi la jugada y es complejo porque después hay otra jugada que el bandera –asistente– lo tiene a tres metros y ahí nada más levanta la bandera”, expuso.Mencionó que éstas son jugadas apretadas en las que puede haber equivocaciones de parte de la cuarteta arbitral.“Afortunadamente no pesó en el marcador, Palos tuvo la capacidad de tapar el tiro penal, pero nosotros creo que tuvimos más oportunidades. Ellos tuvieron el penal y creo que el arquero de ‘Corre’ –Carlos Velázquez– tuvo más acción que nuestro arquero –Enrique Palos–”, declaró.Fuentes resumió que el duelo contra Correcaminos UAT resultó parejo.“Esa es la verdad, un partido parejo. Un partido donde hay dos buenos equipos y –Correcaminos- tienen un excelente entrenador que es Ricardo –Rayas-”, apuntó.Rumbo al juego de este miércoles 24 contra Pumas UNAM, en la Copa MX, en la Ciudad de México, los Bravos regresarán hoy a las prácticas.