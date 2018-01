Les 'truena'

Cleveland— LeBron James no pudo llegar a los 30 mil puntos y ni él ni sus compañeros de Cleveland pudieron detener a Paul George, Russell Westbrook y Carmelo Anthony en el aplastante triunfo del Thunder de Oklahoma City el sábado 148-124 sobre los Cavaliers.Oklahoma City, que llegó a cuatro triunfos en fila, empató la marca de más puntos en contra en tiempo regular ante Cleveland. Filadelfia consiguió 148 en 1972.George terminó con 36 unidades, Westbrook sumó 23 tantos y 20 asistencias y Anthony finalizó con su mejor anotación de la campaña, 29 puntos, en el humillante triunfo sobre los campeones de la Conferencia Este, que no han arreglado sus problemas defensivos y han perdido 10 de sus últimos 14 partidos.James terminó con 18 tantos y se colocó a siete de convertirse en el séptimo jugador en la historia de la NBA en alcanzar los 30 mil puntos en su carrera. Tendrá una nueva oportunidad el martes, cuando visiten San Antonio.James llegó al cuarto periodo con la posibilidad de llegar a los 30 mil. Pero falló dos disparos y fue reemplazado a falta de 6:37 en el reloj y su equipo abajo 128-101. El alero de 33 años quería hacer historia frente a los aficionados locales y su familia, pero no pudo conseguirlo y tuvo que ir a la banca mientras el Thunder concluía su contundente victoria.Toros 113, Halcones 97Atlanta— Robin Lopez anotó 20 unidades y Lauri Markkanen aportó otras 19 para ayudar a los Toros de Chicago a un cómodo triunfo el sábado 113-97 sobre los Halcones de Atlanta.Los Toros, que venían de perder por siete puntos en casa ante los campeones Warriors hace tres días, han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos.Grizzlies 104, Pelícanos 111Nueva Orleans— Jrue Holiday consiguió 13 de sus 27 tantos en el último cuarto, DeMarcus Cousins añadió 24 puntos y 10 rebotes y los Pelícanos de Nueva Orleans derrotaron 111-104 a los Grizzlies de Memphis.Anthony Davis terminó con 21 unidades y 12 tableros pero no consiguió sus primeros puntos de la segunda mitad hasta que logró una clavada a 1:15 del final que le dio a los Pelicans ventaja de 108-102.Heat 106, Hornets 105Charlotte, Carolina del Norte— Kelly Olynyk anotó 14 de sus 16 puntos en el último cuarto, incluyendo un tiro libre a 0.2 segundos del final, y el Heat de Miami borró una desventaja de cinco unidades en los últimos 34 segundos para vencer 106-105 a los Hornets de Charlotte.Wayne Ellington terminó con 26 tantos gracias a 6 triples y Joe Johnson aportó 22 puntos.Bucks 94, 76ers 116Filadelfia— Joel Embiid logró 29 puntos y nueve rebotes y los 76ers de Filadelfia consiguieron su séptimo triunfo en ocho partidos al derrotar 116-94 a Bucks de Milwaukee.Ben Simmons aportó 16 tantos y nueve asistencias, y Timothe Luwawu-Cabarrot añadió 16 unidades en una inusual aparición como titular por los Sixers (22-20), que rebasaron a Milwaukee (23-22) en el sexto lugar de la Conferencia Este.Warriors 108, Rockets 116Houston— Chris Paul logró 33 puntos y 11 rebotes, James Harden añadió 22 unidades y los Rockets de Houston vencieron 116-108 a los Warriors de Golden State, que vieron rota una racha de 14 triunfos en fila fuera de casa.Harden consiguió un triple frente a Stephen Curry justo antes de expirar el reloj de disparo para colocar la pizarra 114-108 con 1:10 por jugar. Posteriormente bloqueó el intento de tres puntos de Curry y Paul encestó dos tiros libres a falta de 28 segundos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.