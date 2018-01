El gimnasio municipal Josué ‘Neri’ Santos será sede del torneo ‘Estrellas del Mañana’, que se realizará el próximo domingo 28 de enero, evento de donde se armará la selección juarense que participará en la Olimpiada Estatal 2018 de taekwondo.La postura actual de Juan Pedro Santa Rosa, director del Instituto Chihuahuense del Deporte, es darle oportunidad a todos los taekwondoines del estado para que busquen su pase a la olimpiada, estén federados o no lo estén.Recordar que el año pasado el estado de Chihuahua quedó sin representación en este deporte debido a los conflictos entre el Instituto Chihuahuense del Deporte y la Asociación Estatal de Taekwondo, que dirige el profesor Carlos Pérez Barrios.Karim Hernández, presidente de la Liga Municipal de Taekwondo comentó que seguirán el formato del Instituto Chihuahuense para tener participación en la Olimpiada 2018.“Parece que vamos bien en ese sentido, ya que todavía, por parte del instituto, hay arreglos, negociaciones con federación; la postura del instituto es que todo mundo participe aún y cuando sean atletas que no estén dentro del sistema federado. Más allá de estar de acuerdo o no, es la postura del instituto y nosotros la vamos a acatar”, comentó Hernández.En ese 2017 más de doscientos artemarcialistas se vieron afectados por decisiones fuera del tatami.“El año pasado la postura de la Asociación era que nos reguláramos por medio de la normatividad, que participaran los que están dentro del sistema federado, como se exige en todas las competencias, pero viendo que quedamos fuera, este año queremos participar como sea, vamos a acatar lo que el instituto diga, aún y cuando consideremos que no es lo correcto de que todo mundo participe”, dijo el presidente de la Liga.Para el evento del próximo 28 de enero se espera la intervención de seiscientos taekwondoines. De esa cantidad, una tercera parte es cinta negra y va a entrar al proceso de olimpiada.Con el nuevo reparto de disciplinas de Olimpiada Estatal, que se dio hace unos días, el ICHD le asignó a Ciudad Juárez la sede del taekwondo para el mes de febrero.

