Pumas, a rescatar el orgullo

Ciudad de México— Marcelo Díaz jugará el Clásico ante América, hoy en el Olímpico Universitario, con los pies en la tierra, sintiendo el orgullo que le genera vestir la camiseta auriazul, portando con honor la cinta de capitán y buscando que el equipo haga un partido perfecto.“En Chile jugué en un equipo grande (Universidad de Chile), sé lo que es un jugar un Clásico, en todos los equipos por los que he pasado también viví Clásicos. Sé lo que se siente y éste lo voy a tomar con mucho orgullo, estamos representando a un grande y estamos jugando en casa, ese es un plus extra que debemos aprovechar, que pese la diferencia”, aseguró a CANCHA.“Seguiré como hasta ahora jugando para mis compañeros, para el equipo, siendo un líder positivo y espero este primer Clásico poder quedarme con una victoria”.El contención dijo que acá no importa cómo llegue cada equipo ni tampoco las figuras de renombre que pueda tener cada plantel.“Los Clásicos siempre son partidos aparte, se definen por detalles muy pequeños como un balón detenido, una jugada en la que alguien se despistó, en estos partidos siempre tienes que estar atento y enfocado en lo que debes hacer, la concentración tiene que estar a tope, eso es lo que hace diferencia entre los Clásicos y los otros partidos”, explicó.El “Chelo” Díaz se ha convertido en inamovible en la oncena titular, ya que es uno de los refuerzos que más se ha adaptado a la idea futbolística del técnico David Patiño.“Lo que David le ha dado al equipo es idea y compromiso, llegó con una forma de trabajo que nos pareció muy buena y con el pasar de los entrenamientos nos hemos ido adaptando a lo que quiere”, abundó el chileno.“Además es una persona muy cercana que te da mucha confianza, transmite algo especial, es un padre para algunos y eso es fundamental para varios futbolistas, me alegro que estemos pasando por un buen momento, pero hay que tener en cuenta que son 2 victorias solamente y tenemos mucho camino por recorrer”.HOY POR TVPumas vs América11:00 a.m. / Televisa / UTDNSantos vs Morelia5:00 p.m. / TV Azteca / ESPN 2

