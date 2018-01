Espera León duelo difícil con Cruz Azul

Ciudad de México— Elías Hernández reconoció que La Máquina será un rival complicado para La Fiera, pero ve al León con suficiente colmillo para triunfar hoy en el Estadio Azul.“Es un buen equipo, tiene jugadores importantes, muy completo, que se ha reforzado bien, pero nos sentimos bien, motivados, con mucha confianza, no será fácil, pero estamos listos”, explicó el mediocampista esmeralda.El “Patrullero” quiere aprovechar la visita al Cruz Azul para mostrarse una vez más antes de que Juan Carlos Osorio brinde la primera convocatoria del año para Selección Mexicana, de cara al amistoso ante Bosnia-Herzegovina, del 31 de enero.“Claro que es importante, y es un gran partido para nosotros, por las convocatorias que se vienen, aquí todo suma pero lo importante es pensar en este partido”, apuntó.“Estoy tranquilo, los números hablan “, creo que he hecho mi trabajo de la mejor manera, y he dado de qué hablar, me quedo tranquilo con lo que he hecho hasta el día de hoy”.Hernández consideró que el estadounidense Landon Donovan, tendrá una tarea difícil para volver a las canchas, tras retirarse en noviembre de 2016.HOY POR TVCruz Azul vs León4:00 p.m. / Televisa / TDNQuerétaro vs Tigres4:00 p.m. / ImagenMonterrey vs Xolos6:00 p.m. / Televisa / TDNPachuca vs Lobos BUAP6:06 p.m. / Fox Sports 2 / ImagenNecaxa vs Chivas8:00 p.m. / Televisa / TDN