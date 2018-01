Tiene ya Villa Ahumada lugar en Regional de beis

Juan Pedro Plascencia, jurisdiccional de la Zona Uno de Beisbol, anunció ayer la participación de un equipo de Villa Ahumada en el Torneo Regional de beisbol de la Zona Uno, a iniciar el segundo o tercer fin de semana de febrero.“Ya hemos tenido pláticas con el proyecto de Villa Ahumada y se oye muy sólido. Lo presentaron bien y Villa Ahumada va a ser incluido, obviamente. Aparte, es obligación de nosotros”, expuso.Plascencia Chávez mencionó que aunque el roster oficial no está listo, la escuadra asaderera es señalada para llegar a la final, con peloteros de esta ciudad en sus filas.“En los radio pasillos se escucha que Villa Ahumada viene como un candidato para llegar a la final”, apuntó.Indicó que, como máximo, serán ocho los participantes en la justa para buscar un buen nivel de pelota y los jugadores que integrarán la novena teporaca, tendrán que venir a ‘marcar’ al regional, como lo establece la convocatoria.Respecto al armado de los Indios, apuntó que ha platicado mucho con el manager Marcelo Juárez y por ahora ven el tema del coach de pitcheo Edgardo Saldaña y a unos lanzadores.Plascencia declaró que no sabe si el pitcher Germán Catarino, enviado a préstamo a los Soles de Ojinaga, tendrá que jugar el regional allá o se le permitirá participar aquí.“Casi creo yo que va a tener que jugar desde el regional allá, pero todavía no hay algo oficial sobre eso”, mencionó.El directivo abordó el proyecto piloto de la Asociación Estatal de Beisbol de jugar las primeras cuatro series del torneo de jueves a sábado y comentó que Ciudad Juárez es la que tiene las mejores entradas los domingos.“Es la mejor entrada que hay en el estado, la de Juárez, sin embargo, sí, es cierto, baja mucho en domingo, en comparación al viernes y al sábado”, dijo.(Sergio A. Duarte)Adelantó que a la Zona Uno sí les funcionaría esta iniciativa como un proyecto piloto.“Las cuatro series, para que fuera un sinodal, y de esa manera poder ver, ya pelear o votar a favor o en contra de que se continúe”, apuntó.Expresó que hay gente que sí puede ir al estadio los jueves y otra no, pero el comportamiento del público se verá reflejado en la taquilla.Respecto a que los peloteros tendrán que dejar un día más sus trabajos, comentó que el beisbol no deja de ser un trabajo también.“Es ya someterlo a consideración también de ellos –los peloteros- y ver las opciones que tenemos”, dijo.Apuntó que la liga y la asociación estatal de beisbol buscan nuevas formas de fomentar la competitividad y las entradas a los estadios en las diez zonas del estado.

