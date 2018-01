El portero Enrique Palos recostó a su derecha, rechazó un tiro penal del argentino Daniel Rivero a los 55 minutos, evitó el tanto de Correcaminos UAT, salvó a los Bravos y fue factor importante en la suma de un punto para el FC Juárez, en su visita al Estadio Marte R. Gómez, donde anoche el cuadro fronterizo empató sin goles con los universitarios.Los futbolistas del conjunto juarense, quienes llegaron a siete puntos y empataron por primera vez en la campaña, vistieron ayer de verde, blanco y gris, mostraron dos caras muy diferentes en el encuentro.En los minutos iniciales del primer tiempo, pisaron el área por medio de Lucas da Silva, quien sacó un disparo desviado de la puerta de Carlos Velázquez.Con la iniciativa de su lado, en otro arribo, tuvieron la gran opción de anotar el gol de la quiniela con Aarón Gómez quien se plantó frente a frente con el portero pero no pudo definir.En un duelo ríspido, jugado en una cancha en malas condiciones y con bajo nivel futbolístico, los Bravos vinieron a menos en los últimos minutos en los que cometieron errores a la defensiva en el cuadro bajo que los universitarios no supieron capitalizar.A los 34 minutos, la zaga perdió una pelota en la salida, ésta le quedó a Daniel Rivero quien dejó ir la opción con un disparo muy desviado de la meta de Palos.En una acción muy parecida, a los 40, Luis López perdió el balón ante la presión de Juan Vázquez.Vázquez avanzó, condujo, se abrió demasiado y dentro del área sacó un tiro que López mandó a córner con una barrida salvadora.Antes del fin de los primeros 45 minutos de juego, con el momento del partido para la UAT, José Ramírez mandó un centro al área que Rivero conectó a las manos de Palos.En el arranque de la segunda parte, los anfitriones tuvieron una inmejorable opción para tomar la ventaja en el marcador, luego que el árbitro central Arturo Cruz se apoyó en el asistente Mauricio Nieto y decretó una pena máxima contra el FC Juárez.La rigorista marcación se dio en una supuesta falta dentro del área de Jonathan Lacerda sobre Rivero.Cruz tardó en señalar, tras la indicación del auxiliar, fue al manchón penal y el propio argentino Rivero cobró, pero Palos impidió el tanto.Los Correcaminos fueron a la alza, tomaron el control del esférico y fueron al frente con más determinación.Con el ingreso de Walter Chala, atacaron la banda derecha.Al 71, en uno de esos arribos, Chala mandó un centro, encontró a un compañero quien trató de cerrar la pinza con un cabezazo, pero la pelota le picó antes y no pudo rematar.Por ese mismo sector de la cancha, César de la Peña mandó una pelota a la olla que Rivero le ganó en todo lo alto a López, pero su testarazo salió por arriba del horizontal.En una de las pocas llegadas del FC Juárez en el complemento, Da Silva Xavier disparó desde afuera del área y Velázquez desvió a tiro de esquina.La batalla de la fecha tres marcó el debut en la liga del brasileño Leandro Carrijo, quien a los 88 minutos suplió a Mario Ortiz.El tiempo de juego terminó y así se decretó la igualada y la repartición de puntos.0 0Correcaminos BravosPRÓXIMOS JUEGOS…— Miércoles 24 eneroFecha 3. Copa MX20:00 horasCiudad UniversitariaPumas UNAM vs Bravos FC Juárez— Sábado 27 eneroFecha 4. Ascenso MX17:00 horasEstadio Olímpico Benito JuárezBravos FC Juárez vs Potros UAEM

