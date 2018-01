Buen arranque

Titular y capitana del Tri femenil Sub-20 que debutó ayer con una goleada de 4-0 sobre Jamaica, en el premundial de la categoría, en Couva, Trinidad y Tobago, la portera mexicoamericana Emily Alvarado tuvo una jornada por demás tranquila bajo los tres palos del cuadro azteca.En su tercera participación en un premundial en su carrera, Alvarado Natividad no fue exigida por el conjunto caribeño en el partido desarrollado en el Estadio Ato Boldon.La portera sólo tuvo una atajada en el partido a disparo de Mireya Grey, a los 73 minutos de juego.El resto, fue un día de campo bajo los tres palos para la jugadora de las Ranas Cornudas de la Universidad Cristiana de Texas (TCU, por sus siglas en inglés), en el futbol colegial de los Estados Unidos.La escuadra mexicana que no ha perdido un juego inaugural en un premundial de esta categoría, con siete triunfos y dos empates, dominó ampliamente al once jamaiquino.Katty Martínez, Daniela Espinosa y Jacqueline Ovalle estuvieron cerca de abrir el marcador durante los primeros minutos, pero la cancerbera Sydney Schneider, evitó la caída de su marco.La superioridad de la Selección Nacional Mexicana se vio reflejada en el marcador a los 25 minutos por medio de Ovalle, quien remató con la cabeza y mandó el esférico al fondo de las redes del equipo amarillo y verde.Adelante en el tanteador, las mexicanas fueron por más y no cesaron en la presión sobre sus oponentes.Ashley Soto avanzó a velocidad por la banda derecha y mandó un centro al área donde apareció Martínez, quien conectó un sólido cabezazo y puso el redondo en el ángulo, a los 32 de tiempo corrido.En la recta final de la primera mitad, Ovalle estuvo cerca del 3-0, en un desborde por banda izquierda que terminó con un tiro que Schneider, la guardameta jamaiquina y figura de su equipo desvió y, el balón, se estrelló en el poste.Así, finalizó el primer tiempo y en el complemento, la tónica fue la misma.México siguió al frente, continuó con el dominio sobre sus oponentes y al 54 de acción, amplió su ventaja.Daniela Espinosa ingresó al área rival por el costado izquierdo, llego a línea de fondo, mandó el centro, la zaguera Chyanne Dennis desvió y, para su mala suerte, mandó la pelota al fondo de su propia portería.A 12 minutos del final, llegó el cuarto y definitivo tanto del cuadro verde.Luego de una serie de jugadas dentro del área jamaiquina, el balón le cayó a Belén Cruz, quien con un potente tiro superó a Schneider para el 4-0 lapidario.Conseguido el éxito, México se colocó en la cima del Grupo B con tres unidades y mejor diferencia de goles que Estados Unidos, que venció a Nicaragua, dos tantos a cero.Mañana domingo 21, el tricolor enfrentará a Nicaragua, en su segundo partido del premundial.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.