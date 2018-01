Se siente bien Fournette tras sufrir accidente automovilístico

Jacksonville, Florida— A principios de esta semana, Leonard Fournette se encontraba sentado en su Mercedes Benz chocado en la Carretera Interestatal 295, esperando que llegara la policía, cuando recibió una propuesta inusual.Uno de los paramédicos quería que el novato corredor de poder de Jacksonville le firmara algo.No era una cachucha, camiseta ni balón de futbol. El hombre le pidió a Fournette que le autografiara la defensa que se le dañó a su auto valuado en 200 mil dólares.“La defensa estaba en el suelo y él me dijo “Oye, ¿me podrías firmar esto para mí?”, dijo Fournette.“Yo le pregunté “¿quieres que te firme la defensa de mi auto?”.Fournette comentó que “espera que sea la primera y última parte automotriz que lleve su firma”.Si el exastro de la Universidad Estatal de Louisiana sigue jugando como lo hizo la se semana pasada en Pittsburgh, no hay duda de lo que le pedirán que firme enseguida.Fournette corrió para 109 yardas y realizó tres anotaciones en contra de los Acereros a pesar de haberse vuelto a lesionar el tobillo derecho en la primera mitad.Fue su partido más productivo en tres meses, lo cual es una señal positiva para los Jaguares, que tienen un récord de 12-6, mientras se preparan para el partido de campeonato de la Conferencia Americana que se llevará a cabo en Nueva Inglaterra, que tiene una marca de 14-3.“Me siento bien a pesar del tobillo y de todo lo demás”, comentó Fournette.“Sólo estoy cuidando de mi cuerpo, pero en general me siento bien”.El juego terrestre de Jacksonville se vio mejor que en semanas anteriores.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.