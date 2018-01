Es Tom Coughlin el 'arquitecto' de Jaguares

Jacksonville, Florida— No es exagerado decir que Tom Coughlin construyó a los Jaguares desde cero.Tampoco es una exageración decir que la última pieza que tiene pendiente Coughlin podría ser traer un título de Super Bowl a la ciudad que logró poner en el mapa de la NFL.Quince años después de ser despedido sin ninguna ceremonia de la franquicia que formó, Coughlin está de regreso en lo administrativo, en donde ha guiado al equipo en uno de los mercados más pequeños de la Liga, consiguiendo dos victorias de campeonato, aunque en el primer intento que hizo con este equipo estuvo muy cerca de lograrlo.El vicepresidente ejecutivo de Operaciones del Futbol de 71 años, inició ese equipo en 1995, trabajando desde una oficina situada en un tráiler que estaba estacionado fuera del estadio que entonces era conocido como el Tazón Gator.Fue entrenador en jefe y el que tomaba todas las decisiones –desde quién lanzaba los pases, quién hacía los cálculos para el tope salarial hasta de qué color se pintaban las paredes.En dos ocasiones no pudo llegar al partido del título de la Conferencia Americana, en donde los Jaguares se encuentran nuevamente en esta semana, Couglin ha tratado de colocar con mucho esfuerzo las últimas piezas del rompecabezas.Arruinó el tope salarial y dejó a Jacksonville con la reputación de ser un hombre que podía compararse con pocos en la lateral del campo, pero que tuvo muchas fallas administrativas.Ahora, con dos anillos de Super Bowl como entrenador de Nueva York en su bolsillo.Couglin está trabajando en esta ocasión desde la misma oficina administrativa.No ha mostrado ningún interés en el entrenamiento y ha tratado de no atraer la atención en esta temporada, especialmente en esta semana, ya que los Jaguares están preparados para jugar en Nueva Inglaterra en el partido de campeonato de la Conferencia Americana que se llevará a cabo mañana –21 años después de que Coughlin los llevara al mismo lugar, estando en juego lo mismo que en su segundo año de su existencia.Él trata de eludir el que le den el crédito, pero cualquiera que lo conoce sabe lo que eso significa.“Él fue el arquitecto que construyó esto, metió las manos en cada aspecto”, dijo Tony Boselli, finalista del Salón de la Fama, quien fue el primero en ser seleccionado por el equipo.“El conocerlo y saber lo competitivo que es, creo que eso le fascinaría. Sería realmente muy especial y casi sería como concluir lo que empezó en 1995”.Por supuesto, no se puede lamentar los 12 años que Couglin pasó con los Gigantes, entre los puestos que desempeñó en Jacksonville.

