Toma la cima

Puebla, Puebla— El Clásico del Sur se lo llevó La Franja.Los Camoteros derrotaron en casa 2-0 a los Tiburones, y los hundieron en el Cociente. La Franja sumó tres puntos de oro con los que se coloca a 18 del Veracruz.Lucas Cavallini y Hugo Rodríguez aparecieron hasta el segundo tiempo para darle forma a un triunfo muy importante para la escuadra de Enrique Meza.En el arranque, el Puebla tuvo la primera oportunidad de abrir el marcador, pero la volea de pierna derecha de Luis Venegas se fue por encima de la portería de Pedro Gallese.La primera de la visita llegó cuando Adrián Luna probó de media distancia a Moisés Muñoz, pero embolsó correctamente el esférico para que no se le escapara.La Franja se hacía rápidamente de la posesión del balón y no se lo prestaba a los Tiburones, quienes no terminaban de asentarse en la cancha.Sin embargo, los ataques de los dirigidos por El Ojitos eran tan endebles que en dos ocasiones los escualos les robaron el balón para armar un contragolpe.No obstante, la defensa estuvo atenta para evitar que quedaran mano a mano con Muñoz, quien mostró mayor seguridad bajo los tres palos.Gallese se tuvo que emplear a fondo en el arranque de la segunda mitad al evitar la caída de su marco tras achicar el disparo de Francisco Acuña, quién quedó solo dentro del área tras recibir un balón filtrado.Pero cuando el partido se hacía soso y sin emociones, apareció Lucas Cavallini, quien al 57' se elevó dentro del área y mandó el esférico al fondo de las redes tras un centro por la banda izquierda del colombiano Omar Fernández.Nueve minutos después, tras un rebote del guardameta jarocho, Hugo Rodríguez empujó el balón para poner a los Camoteros 2-0.Atlas 1, Toluca 3Guadalajara—El Atlas cayó 3-1 contra el Toluca en lo que fue la presentación de Gerardo Espinoza, quien hasta ahora es el técnico interino. El fierro caliente que agarró el sinaloense pudo más que su ambición por ser timonel de Primera.Los Zorros, una vez más, regalaron el primer tiempo y con eso fue suficiente para que los Diablos le propinaran la tercera derrota en lo que va de la campaña. En 4 minutos el partido tomó un rumbo y ya no hubo redirección.Primero, Pedro Canelo anotó al minuto 22 y Luis Quiñones hizo lo propio al 26. En el primero, la defensa hizo agua, cortesía Monroy y en el segundo, Cristopher Toselli se confió de más.Ravel Morrison anotó el descuento al 46. Parecía que los Zorros iban a conseguir la igualada, pero ni Ángelo Henríquez ni Milton Caraglio pudieron anotar.El chileno Henríquez ya demostró por cuarto partido que no trae nivel. Tuvo una opción solo, abajo del marco, y voló se remate con la cabeza.El Atlas es último de la clasificación, tiene 0 puntos de 9 posibles, un cese de timón y un escenario incierto en el banquillo.El complemento fue rojinegro, pero es evidente que falta mucho trabajo en el circuito ofensivo. Rafael Márquez lució desesperado porque no encontraba respuestas por más que las buscaba, pues tuvieron 20 minutos jugando contra 10 por la expulsión de Luis Quiñones.Rubens Sambueza selló la victoria mexiquense al 89'.

