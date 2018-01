Con la llegada del refuerzo argentino Fernando Gatica y el alta médica del tijuanense Daniel Villela, los Coyotes de El Paso reciben esta noche al Express de Turlock en busca de cortar la racha de cinco derrotas consecutivas, en la que cayeron desde el pasado 14 de diciembre, y así mantenerse en la pelea por el segundo lugar de la División Suroeste de la Major Arena Soccer League con los Soles de Sonora.El Express se presenta como uno de los peores equipos del torneo, con apenas dos victorias por once derrotas, pero eso no genera confianza en los Coyotes, según declaró el presidente del equipo, Gil Cantú.‘Es muy peligroso. Turlock, a pesar de que no lleva los resultados que ellos hubieran querido, si analizas los partidos a todos le dan guerra, y nosotros no nos vamos a confiar, ya hablamos con los jugadores el día de ayer.‘Turlock le peleó al tú por tú a Tacoma y a grandes equipos y es un equipo muy sorpresivo que a cualquiera le puede pegar un susto, entonces confiados no vamos a entrar. Nuestro objetivo es Turlock, no queremos pensar en el futuro, sino simplemente enfocarnos en lo que sigue, y lo que sigue es Turlock y nada más.’En relación a lo cerrado que se puso la pelea entre los Coyotes y los Soles, que el miércoles vencieron a Barracudas y dejaron su marca en 7-5, Cantú consideró que Sonora es una escuadra que ha cerrado fuerte en los últimos compromisos.‘El análisis es muy claro, Soles ha venido de menos a más. Es un equipo que empezó frío, que está terminando fuerte. Un equipo, ya lo vimos, dinámico, con poder, pero fíjate que tenemos un buen sabor de boca nosotros a pesar de las derrotas, que nos dolieron mucho, pero ahorita vemos el vaso medio lleno porque hemos jugado al tú por tú con dos de los mejores equipos de la liga indiscutiblemente.’Además de anunciar la llegada de Gatica, Cantú dio a conocer que Daniel Villela recibió el alta médica en la ciudad de Tijuana tras haber sido operado de la rodilla, por lo que ya se encuentra a la disposición del entrenador José Luis Treviño.‘Ya dieron el alta médica, en la ciudad de Tijuana, a Daniel Villela, que fue una de nuestras contrataciones más importantes de este torneo, pero desgraciadamente sufre una lesión en la rodilla cuando jugó con la selección de Estados Unidos. Antes de llegar a El Paso ya venía lastimado, fue operado allá en Tijuana, fue rehabilitado, ya está haciendo futbol, estuvo practicando allá en Tijuana y ya cuando se declaró listo y el doctor lo dejó libre y listo para jugar, se integró con nosotros y ya está listo para el próximo partido. Va a ser una decisión del técnico José Luis Treviño.’

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.