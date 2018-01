Tienen Foles y Keenum fuertes conexiones de carrera

Filadelfia— Nick Foles llegó a contemplar su retiro tras una miserable temporada con los Carneros, en la que perdió su puesto como mariscal titular ante Case Keenum.Y ese es sólo uno de tantos giros en un poco común carrusel de mariscales que volverá a ponerse de manifiesto cuando Foles y Águilas de Filadelfia reciban a Keenum y a Vikingos de Minnesota en el partido por el campeonato de la NFC el domingo.“Es una verdadera locura”, dijo Foles. “El éxito de Case y la manera que juega no me sorprenden debido a que él y yo estuvimos juntos y nos preparamos juntos. Nos veíamos todos los días. Pero creo que el gran mensaje de todo esto es que no importa lo que suceda, simplemente hay que seguir creyendo en uno mismo, seguir trabajando duro y nunca darse por vencido”.El ciclo comenzó cuando el exentrenador de las Águilas, Chip Kelly, intercambió a Foles a los Carneros de San Luis por Sam Bradford en marzo del 2015. Un día después, los Carneros adquirieron a Keenum de los Texanos de Houston para que fungiera como el reemplazo de Foles.Foles quedó en 4-7 en 11 participaciones como titular para los Carneros antes de que fuera enviado a la banca y entrara Keenum al quite. Mientras tanto, Bradford estaba teniendo una decente temporada con las Águilas, pero fue intercambiado a Minnesota una semana antes del partido de apertura de la temporada del 2016 para prepararle el camino a Carson Wentz. Los Vikingos necesitaban a Bradford para reemplazar a Teddy Bridgewater, quien resultó lesionado. Bradford tuvo un año de carrera en el 2016.Foles pidió ser liberado de los Carneros después de que se mudaran a Los Ángeles y seleccionaran a Jared Goff como primer seleccionado del Draft antes que a Wentz. Foles consideró muy en serio colgar los tacos antes de que Andy Reid —quien lo había seleccionado en la tercera ronda del Draft en Filadelfia en el 2012— lo convenciera de que se uniera a los Jefes de Kansas City como mariscal de reemplazo de Alex Smith. Foles jugó muy bien en dos partidos y luego regresó a Filadelfia bajo un contrato a dos años como reemplazo de Wentz esta temporada. Keenum ayudó a preparar a Goff en Los Ángeles el año pasado y luego se fue a Minnesota como reemplazo de Bradford.Keenum pasó a formar parte de la alineación en septiembre después de que Bradford resultara lesionado y tuvo entonces la mejor temporada de su carrera, lanzando pases por 3 mil 547 yardas, 22 touchdowns y únicamente siete intercepciones. Foles asumió la posición de mariscal titular en Filadelfia luego que Wentz sufriera una rasgadura en el ligamento cruzado anterior en la semana 14 de la temporada regular.Ahora, los excompañeros de equipo están a una victoria por llegar al Super Bowl.“Sé que esto fue lo que todos ustedes predijeron en ese entonces, un campeonato de la NFC de Foles contra Keenum”, bromeó Keenum.

