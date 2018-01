Acecha 'El Rey'

Cleveland— LeBron James está cerca de sumarse a otro club exclusivo.En su temporada 15 en la NBA, James anotó anoche 16 puntos en la cerrada victoria de Cavaliers 104-103 ante el Magic de Orlando y sólo necesita 25 puntos para convertirse en apenas el séptimo jugador, y el más joven, en alcanzar los 30 mil en su carrera, una marca que jamás imaginó cuando debutó en la liga.James está cerca de sumarse a un club que incluye a Kareem Abdul-Jabbar (38.387 puntos), Karl Malone (36.928), Kobe Bryant (33.643), Michael Jordan (32.292), Wilt Chamberlain (31.419) y Dirk Nowitzki (30.808)."Es un grupo selecto", dijo James ayer mientras los Cavaliers de Cleveland se preparaban para enfrentar al Magic de Orlando. “Cuando llegue al club de los 30 mil puntos van a mirarme como diciendo, '¿qué haces aquí?' No se supone que esté allí”.James, que cumplió 33 años el 30 de diciembre, superará a Bryant como el más joven en llegar a los 30 mil. Bryant tenía 34 años y 104 días cuando alcanzó la marca.James afirmó que no tiene prisa por llegar a los 30 mil. El sábado los Cavs reciben al Thunder de Oklahoma City."Ojalá pueda ser el sábado. Mis hijos pueden venir a los partidos los fines de semana, así que eso sería fabuloso".Los dos hijos varones de James, Bronny, de 13 años, y Bryce, de 10, usualmente acuden a los partidos los fines de semana.Pero aunque estén en la cancha, James no cree que vayan a estar tan impresionados por los logros de su papá."Para nada", dijo James, riéndose. "No les importa".76ers 89, Celtics 80Boston— Joel Embiid festejó su primera selección al Juego de Estrellas de la NBA con 26 puntos e igualó la mayor cantidad de rebotes de su carrera con 16 al guiar a los 76ers de Filadelfia a una victoria anoche por 89-80 sobre los Celtics de Boston.Dario Saric agregó 16 unidades por Filadelfia, que sumó su sexta victoria en siete juegos y puso fin a una racha de tres descalabros en partidos ante Boston. T.J. McConnell sumó 15 unidades _todas en la segunda mitad.Boston no conto con su armador estrella Kyrie Irving, que descansó por dolor de hombro izquierdo. El dominicano Al Horford y Marcus Morris anotaron 14 puntos cada uno.Luego de ganar siete juegos en fila, Boston ha perdido dos consecutivos.Los Celtics no tuvieron respuesta para Embiid, que acertó 10 de 19 tiros de campo y seis de siete tiros libres. También aportó seis asistencias y bloqueó un par de disparos.Marcus Smart anotó 13 tantos y Jaylen Brown 12 a favor de Boston, que cometió 19 pérdidas de balón y fue superado en tableros 41-31 por los 76ers.Boston y Filadelfia se enfrentaron el jueves pasado en Londres, en una victoria de los Celtics por 114-103.

