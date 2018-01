Sin fecha debut de Donovan

Ciudad de México— El técnico del León afirmó que no sabe cuándo se reportará a los entrenamientos el estadounidense Landon Donovan, y mucho menos la fecha en que debutará en el torneo Clausura del futbol mexicano.Donovan fue presentado oficialmente el lunes como nuevo jugador del León, tras salir del retiro por segunda ocasión en los tres últimos años. Sin embargo, el excapitán de la selección estadounidense regresó a su país para realizar trámites con su familia, y no existe una fecha para que regrese a México, dijo ayer el técnico Gustavo Díaz.“El plan, dentro del acuerdo con él, es que pidió este tiempo para una readaptación. Es lógico y normal por la situación en la que él está”, dijo Díaz en rueda de prensa. “Esperamos que (su regreso) sea lo antes posible, pero no podemos ponerle un día porque eso genera presión sobre él y puede ser que aceleremos procesos y termine eso con rendimientos que no sean los mejores, o un percance que no queremos”.Donovan, quien cumplirá 36 años el 4 de marzo, no juega futbol competitivo desde noviembre de 2016. El volante dijo en su presentación que requería tiempo para ponerse en forma porque no quería decepcionar a nadie en su retorno a las canchas.Donovan es considerado el mejor jugador en la historia de su país y es el poseedor de los récords de goles con la selección y en MLS, donde incluso el premio al jugador más valioso lleva su nombre.Díaz dijo que ha platicado casi todos los días con Donovan, quien está entrenando por su cuenta en Estados Unidos.“Es un jugador de alto nivel que tiene su ritmo de trabajo desde hace tiempo y con su gente de confianza él hará acondicionamiento personal para ponerse en forma competitiva, eso tenemos entendido con él”, agregó el estratega uruguayo. “Es un gran profesional y seguramente la próxima semana ya tendremos una fecha de arribo segura”.

