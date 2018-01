Uno corre... otro camina

Sin derrota en dos partidos en liga y en busca de su segundo triunfo fuera de casa, los Bravos FC Juárez visitarán hoy, a las 19:00 horas, en el Estadio Marte R. Gómez, a Correcaminos UAT, en duelo correspondiente a la fecha tres del Clausura 2018, en el Ascenso MX.Los protagonistas del encuentro caminan por senderos muy distintos en el naciente torneo.Mientras los Bravos suman dos victorias sobre Celaya (0-2) y San Luis (2-1) y no han perdido, los Correcaminos tienen un empate en casa frente a la U de G en la fecha uno (1-1) y una derrota ante Alebrijes (3-0), en la número dos.En cuanto a goles recibidos, los fronterizos tienen la segunda mejor ofensiva del torneo con sólo un gol en contra, al lado de Mineros, Dorados, Zacatepec, U de G, Tampico Madero y Potros UAEM.Al ataque, tienen cuatro anotaciones y son la segunda ofensiva más productiva de la liga junto a los Cafetaleros de Tapachula.En contraste, el ataque de la UAT es el segundo más pobre en la división con apenas un tanto, junto al de Zacatepec, U de G, Tampico Madero, Celaya, Correcaminos y San Luis.La defensa tamaulipeca es la segunda más goleada junto a la de Cimarrones, Cafetaleros y Atlético San Luis.Miguel de Jesús Fuentes, técnico del FC Juárez, expresó que el equipo se encuentra muy motivado por el arranque de campaña y adelantó que esta noche, enfrentarán a un conjunto difícil, a cargo de Ricardo Rayas.“Vamos a ir a enfrentar un equipo que es complicado, Correcaminos, que tiene un excelente técnico que tácticamente maneja bien los tiempos, pero, creo que venimos haciendo cosas buenas”, declaró.Fuentes Razo comentó que para él siempre es más importante lo que hagan los Bravos y no sus rivales.“Si nosotros lo hacemos bien, tanto defensiva como ofensivamente, creo que podemos sacar un excelente resultado como lo sacamos en Celaya”, expresó.El timonel antepuso el funcionamiento de los Bravos al hecho de no perder y mantenerse invictos.“No, ni lo volteamos a ver –el invicto-. Van dos jornadas de liga, uno de copa y sabemos que eso no sirve para nada. Quedar invicto no sirve para nada. Hay que funcionar, hay que buscar calificar lo mejor y más rápido posible para poder jugar la Liguilla que es otro torneo aparte”, dijo.El delantero Rodrigo Prieto, quien salió del juego contra San Luis por lesión y el zaguero central brasileño Willian Antunes ‘Magrao’, no verán acción hoy por lesión.Arturo Cruz será el árbitro central del partido y tendrá como asistentes en las bandas a Mauricio Nieto y a René Ramírez. Ángel Monroy fungirá como el cuarto oficial

