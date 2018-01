Sin prometer más nada que su máximo esfuerzo en el área de combate, Carlos Rubén Navarro entrará esta noche en acción en el Grand Slam Championships Series de Taekwondo, en Wuxi, China, justa que entregará una bolsa de 70 mil dólares al ganador y es la primera que organiza la Federación Mundial de Taekwondo (WTF, por sus siglas en inglés).Navarro Valdez, quien durante el 2017 permaneció como número uno en el ranking mundial de la WTF en Menos de 58 kilogramos, es hoy número dos con 345.93 unidades por 370.58 del sudcoreano Tae-hun Kim y peleará por regresar a la cima de la clasificación.Por ahora, es uno de los 12 mejores taekwondoínes del mundo presentes en el evento con el que abrirá el calendario competitivo 2018.“Obviamente, siempre se entrena para estar en el podio. A ese nivel, ahora ya no se puede prometer nada porque sé que, en cualquier momento, cualquier cosa puede pasar. Lo que sí puedo decir como en cada evento es que me he preparado de la mejor manera y voy a dar lo máximo de mí. Eso sí lo puedo prometer, obviamente busco el pódium”, afirmó.Por su posición en la clasificación mundial, Carlos, de 21 años y 1.77 metros, acreedor al bronce en el Campeonato Mundial, en Muju, Corea del Sur, será bye en la primera ronda y esperará al vencedor de la pelea entre el chino Ruidong Wu, número 269 en el mundo y, el iraní Farzan Ashourzadeh Fallah, tres en el ranking.En teoría, su rival en la fase de los ocho mejores –cuartos de final- será el iraní.“En el 2015, él –Farzan- fue el que dominó la categoría y está haciendo su regreso este año”, expuso.De lograr la victoria sobre el asiático, Navarro, quien anticipó cambios para este año en su estrategia de pelea, irá contra el sudcoreano Jeong Yun-Jo, campeón mundial en Muju, Corea del Sur, en junio pasado, quien lo superó en semifinales, en esa justa.Para encarar una posible final, del otro lado de la gráfica aparecen el sudcoreano Kim y número uno en el ranking mundial, así como el español Jesús Tortosa, cuatro en el orbe.“Son combates muy complicados, pero vamos a trabajarlos muy bien”, declaró.El difícil cierre de año que vivió en el 2017, con un revés en cuartos de final en el Grand Prix, en Londres, Inglaterra, en octubre, y una derrota en su primera pelea, en el Grand Prix Final, en Costa de Marfil, en diciembre, le dejó un gran aprendizaje al atleta olímpico en ‘Río 2016’, comentó.“Bastante, aprendí muchísimo. Mi cierre de año no fue como yo lo quise. Estuve enfermo para lo que fue Costa de Marfil, entonces, no estuve entrenando”, comentó.Aunado a ello, se dio una situación externa que no le permitió trabajar al cien por ciento de cara a Londres y a Costa de Marfil, por lo que no llegó en su mejor forma, como lo deseaba, comentó.“Pero a este evento yo creo que sí cambió mucho. Es muy diferente”, mencionó.Carlos viajó a China el pasado lunes 15 del presente mes.

