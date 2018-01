Jessies First Down repitió como campeón del mundo, además de liderar a cinco caballos que corrieron en Ruidoso Downs el verano pasado y que fueron nombrados campeones de 2017.Hay 12 premios de campeonato para carreras de caballos de cuarto de milla en los Estados Unidos. Esos son los principales premios. Caballos que corrieron en Ruidoso Downs ganaron ocho de esos títulos.Los campeones fueron anunciados el miércoles por la noche en Oklahoma City por la American Quarter Horse Association.Jessies First Down, también campeón del mundo en 2016, obtuvo su título 2017 con cinco victorias en siete salidas. Al igual que en 2016, se aseguró el máximo galardón del deporte con un impresionante resurgimiento al final de la temporada.Caballo castrado, engendrado por Fdd Dynasty, Jessies First Down ganó la All American Gold Cup, Grado 1 con bolsa de 200 mil dólares, por dos cuerpos y medio en su único inicio en Ruidoso Downs. (Eduardo Morán)Jessies First Down también fue nombrado caballo campeón envejecido y caballo campeón castrado.Entrenado por Jimmy Padgett, Jessies First Down es el primer caballo desde Tailor Fit (1999 y 2001) en ganar múltiples campeonatos mundiales y el primer caballo desde SLM Big Daddy (1997-1998) en ganar campeonatos mundiales consecutivos.Padgett también entrenó al campeón tresañero Hold Air Hostage, al campeón tre añero Duponte y al campeón dosañero Eagle Jazz. Todos corrieron en Ruidoso Downs.