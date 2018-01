Va Toluca por primer triunfo hoy

Toluca, Edomex— Un Atlas envuelto en la adversidad, con un panorama cuesta arriba, luce como el rival a modo para que los Diablos Rojos consigan su primer triunfo del Clausura 2018.En actividad de la Jornada 3, Toluca visita esta noche a los Zorros, equipo que inició el torneo con un par de derrotas, lo que propició la destitución del técnico José Guadalupe Cruz.En el banquillo del conjunto rojinegro estará Gerardo Espinoza, quien no tiene asegurada la continuidad en el puesto y por ello buscará motivar a los suyos para que logren una victoria convincente ante los choriceros.Pero los pupilos de Hernán Cristante también necesitan despertar, pues sólo tienen un punto y vienen de caer 3-1 frente a León, partido en el cual mostraron una pésima efectividad de cara al marco rival.El técnico argentino tendrá que implementar algunas variantes obligadas en su esquema.La escuadra mexiquense no podrá contar con Fernando Uribe por suspensión y su lugar en el eje del ataque lo ocupará Alexis Canelo, quien tendrá por las bandas a Alexis Vega y Luis Quiñones.Rubens Sambueza jugaría más retrasado, acompañando a Antonio Ríos en el centro del campo, mientras que Maximiliano Perg cubrirá en la defensa central la baja del lesionado Santiago García.“Estamos obligados a ir a sacar los tres puntos a Guadalajara, sabemos que hemos hecho buenos partidos, pero no hemos podido concretar, esperemos que sea contra Atlas”, dijo ayer Alexis Vega.

