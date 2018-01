Refuerzan la delantera

Con el objetivo de reforzar el ataque de los Coyotes y colaborar para que el equipo paseño califique a los playoffs apenas en su segunda temporada en la Major Arena Soccer League, esta semana se unió a los aulladores el argentino Fernando Gatica, procedente del Barracudas Rio Grande Valley.‘Nosotros nos fijamos en él. Por cuestiones personales él rompe el contrato con RGV y queda libre, y la verdad que siempre lo tuvimos en la mira para que llegara con nosotros como un refuerzo’, declaró Gil Cantú, presidente de los Coyotes.Gatica mencionó que llegó a la frontera el martes por la mañana y de inmediato se puso a las órdenes del cuerpo técnico y ya tuvo entrenamientos junto al resto de los jugadores.‘Muy bien, llegué ayer (martes) en la mañana, ya entrené, muy contento con el equipo, conocía a jugadores desde antes y llegué contento’, dijo el jugador de 29 años de edad.Con ocho años de experiencia en el futbol rápido, el oriundo de San Luis, Argentina, dice que ve muy bien a los Coyotes, con altas posibilidades de avanzar a la liguilla.‘El equipo lo veo muy bien, muy fuerte, muy rápido, con muchas ganas y yo creo que con la experiencia que tenemos hay muchas posibilidades de llegar a la liguilla.’En opinión de Gatica, a los Coyotes les hace falta un poco de disciplina en la forma marcar, pero además considera que se debe de tomar en cuenta que han enfrentado a equipos muy buenos, con los que se tiene una gran competencia.-¿Cuál es la fortaleza que Gatica aportará a los Coyotes?‘Bueno, juego de delantero, me gusta pisar la pelota, aguantar, ver quien está libre y si no, patear al arco.’Como la gran mayoría de los que juegan este estilo de futbol, Gatica también tomó parte en el futbol once y la mayor diferencia que ve entre uno y otro es la rapidez y el descanso que se tiene.‘Bueno, la rapidez del futbol, el descanso que tenés en la cancha de once a lo que no tenés acá. En una cancha 11 puedes jugar dos minutos sin problema, acá si estás dos minutos ya te cansás, entonces hay una gran diferencia.’Por su parte, Cantú calificó a Gatcia como ‘un centro delantero poderoso, es un nueve con mucha definición, disparo muy potente, y la verdad nos llamó mucho la atención, sabe detener bien la pelota, juega el área frente al portero.’

