Roles de futbol y beisbol locales

GUILLERMO GONZALEZJORNADA 9 CopaSábado 20 de enero de 2018“GUAYU” GALVAN (CODER 1)2:00 Aguilas Mexico FC vs La Gran Sociedad3:15 Pericos Intra vs Universo SoccerJUAN DOMINGUEZ (CODER 2)3:15 Lear la Cuesta vs Franco SoccerHIPICO 33:15 Zorros vs Melchor OcampoHIPICO 53:15 Tigres vs Corassa F.C.HIPICO 63:15 Carrillo United vs La VaquitaHIPICO 73:15 Dep. Villa vs Vera SoccerHIPICO 83:15 Chivas vs Real PromotoresFZA. SOLES 13:15 Rayados vs TomzaFZA. SOLES 2 (Tierra)3:15 Promotores vs XliebresFZA. SOLES 33:15 Laguna vs Dep. A. SalazarLA TRIBU”3:15 Cruz Azul vs Panchitos C.J.DEP. ALTAVISTA3:15 Leverkusen vs Dicoem AltavistaSPACE ZARAGOZA3:15 Potros vs Parajes F.C.Descansa: San AntonioJUAREZ X ZARAGOZADomingo 21 de enero de 2018CAMPOS RIO BRAVO 1-2-3 Y LA TRIBUAlgunos equipos juegan doble09:00 Los Reyes vs Covadonga, La Tribu08:30 Dep. Reza vs Lyon, R/B-110:30 El Caporal vs Dep. Catangas, R/B-112:15 Real Morelia vs Sporting, R/B-108:30 Bayern vs Dep. Aldi, R/B-210:30 Dep. Rincones vs Dep. Zavala, R/B-212:15 Borrachichos vs Panchitos 30, R/B-208:30 D. Siempre Alderete vs Dep. Amaro, R/B-310:30 Panchitos vs Guerreros, R/B-312:15 Dep. Kalu vs Dep. Juarez, R/B-314:15 Borrachichos vs Dep. Juarez, R/B-3AZTECA JUAREZDomingo 21 de enero 2017 Jornada 7Cat. (Primera Y Segunda Fuerza)LA CEMENTERA8:30 Cachorros de Solis vs Dorados de Villa12:30 Los Chagos vs Central RestauranteraIMPERIAL AEROPUERTO # 112:30 Rollos vs Bravos de ChiapasIMPERIAL AEROPUERTO # 28:30 Cardenales de Buena Vista vs Piratas12:30 White Sox vs SbtrIMPERIAL AEROPUERTO # 38:30 Astros vs Deportivo Viajes Tapia Jr12:30 Bravos vs TritonesIMPERIAL AEROPUERTO # 48:30 Moro Empaques vs Hermanos Martinez12:30 Cachorros de Martinez vs DelfinesIMPERIAL AEROPUERTO # 58:30 Hermanos Mendez vs Tortilleria Baruk12:30 Novatos del Km 20 vs Fury JapanIMPERIAL AEROPUERTO # 68:30 Deportivo Jr’s vs Diablos12:30 Diablos vs Rockies de LopezCERESO ESTATAL # 18:30 Angeles de la Familia Palacios vs Imperio 72712:30 Indios vs Desponchadora GuarumoJILOTEPECSábado 20 de enero del 2018JILOTEPEC 114:00 Warriors vs OversJILOTEPEC 214:00 Pumas de Loma Blanca vs RockiesJILOTEPEC 314:00 Cuervos del Sauzal vs Los CebollosJILOTEPEC 414:00 Royals vs AtleticosJILOTEPEC 514:00 Sultanes de Camacho vs Sandilleros de TlahualiloJILOTEPEC 614:00 Cbtis 270 vs Laboratorio Dental VillalobosDomingo 21 de Enero del 2018JILOTEPEC 108:30 Overs vs WarriorsJILOTEPEC 208:30 Rockies vs Pumas de Loma Blanca12:30 Toros de León vs Los RencorososJILOTEPEC 308:30 Los Cebollos vs Cuervos del SauzalJILOTEPEC 408:30 Atleticos vs RoyalJILOTEPEC 508:30 Mineros de Reyes vs Leones12:30 Deportivo de la O vs Red Sox TepsiJILOTEPEC 608:30 Cachorros de A. Solís vs Rebasar12:30 Familia Rentería vs Medias RojasJILOTEPEC 708:30 Broncos vs Deportivo Enríquez12:30 Toros de Santa Bárbara vs VenadosJILOTEPEC 808:30 Gallos del Granjero vs Bombarderos12:30 Gigantes vs MagnetosTERRAZAS 108:30 Los Reales vs Giants12:30 Dodgers vs Los CompadresTERRAZAS 208:30 Mazorqueros vs Transportes Nyahn12:30 Capiros vs Rojos de AguirreTERRAZAS 308:30 Meloneros de Tlahualilo vs Diablos Rojos12:30 Ruta 10 vs Amigos Arturo AguirreTERRAZAS 408:30 Convertors de México vs Los Venados12:30 Amigos de Castorena vs 51´sTERRAZAS 508:30 Blackdemonds vs Red Sox12:30 Leones DM Connections vs RangersTERRAZAS 608:30 Los Primos vs Deportivo Durango12:30 Mineros de Juarez vs Mineros del OroNOGALERA09:30 Pepe´s vs Pemex13:00 Cardenales del Charol vs Kabuky RestaurantANTENA 109:00 Oti vs Mets de Satélite13:00 La Familia vs Pueblito de AllendeANTENA 209:00 Marsa vs Los Gómez13:00 Indios Magaña vs Unión CosteraANTENA 309:00 Chihuahuas vs Torillos13:00 Cachorros vs Amigos de RamosJUNTA MUNICIPAL DE AGUA09:00 Deportivo Emiliano vs Junta Municipal de Agua13:00 Delfines vs Maquinados de JuarezSAUZAL09:00 Lecheria Lucerna vs Hermanos Maldonado Sauzal13:00 Indios del Valle vs MorelosSAMALAYUCA09:00 Piratas del Sauzal vs Potros de Samalayuca13:00 Bravos vs DoradosLUIS CARLOS AGUIRRESábado 20 de enero del 2018CAMPO “A” UNIDADDEPORTIVA III8:00 Roma vs Konsty Libre Copa9:30 Romanos vs Federal No. 3 Intermedia Copa11:00 Deportivo Milán vs Vida y Verdad Libre Copa12:30 Deportivo Reyes vs Deportivo Olvera Libre CopaCAMPO “B” UNIDADDEPORTIVA III8:00 Barza vs FC, Caballero Libre Copa9:30 Lindavista vs Camef Primera Infantil Copa11:00 Guerreros I vs Guerreros IV Juvenil Copa12:30 Real Madrid vs Manchester City Intermedia CopaCAMPO “C” UNIDADDEPORTIVA III8:00 Deportivo JC vs Atlético Rojo Libre Copa9:30 Bugna Kapewa vs Juventus Libre Copa11:00 Real Madrid vs Cobras P.S. Primera Infantil Copa12:30 Chaveña vs Rodríguez RM Intermedia CopaZETA GAS13:30 Zeta Gas vs Cristian y Cristal Libre CopaRAFAEL ANGEL PEREADomingo 21 de enero de 2018CAMPO “A” UNIDADDEPORTIVA I9:45 Los Rabanos vs Real Nacional11:30 Deportivo Rodríguez vs Unión13:15 Taller Tilico vs Deportivo Canchola15:00 Galeana vs Atlético RodeoCAMPO “B” UNIDADDEPORTIVA I8:00 K-S vs Deportivo Sánchez9:45 Toluca vs Navassa11:30 Real Galeana vs Chaveña13:15 Puente TV vs Furia15:00 Deportivo Salas vs BichosCAMPO “C” UNIDADDEPORTIVA I8:00 Deportivo Puentes vs Argentina9:45 FC, Charly vs Real Bañil11:30 Deportivo Rodríguez vs Vikingos13:15 Deportivo Chachos vs Deportivo ChaveñaVILLAGOMEZ I9:45 Arsenal vs Franco, FC11:30 Celtic vs Retiro, FC13:15 Deportivo Piña vs ValedoresVILLAGOMEZ II9:45 Astros vs Monster, FC11:30 Pumas vs Deportivo Carrera13:15 Atlético Pumas vs Real CucarachaROBERTO AZANIDomingo 21 de enero de 2018INDIOS I8:00 Deportivo Vadi vs Deportivo Rodríguez9:45 Cementos de Chihuahua vs Roma11:30 Cuervos, FC vs ItaliaINDIOS II8:00 Real España vs Morocos Body Shop9:45 Lavandería Azteka vs San Lorenzo11:30 Club Veteranos vs Exa TecMISIONES I8:30 León, FC vs Santos Colón10:15 AK Laguna vs Macias, FC12:00 Juárez Soccer vs Rodríguez SoccerMISIONES II8:30 Santos vs Pumas Del Carmen10:15 Atlético Rojo vs Deportivo La ReynaSINDICATO MUNICIPAL8:00 Sindicato Municipal vs La JuveGUSTAVO LERMASábado 20 de enero del 2018CAMPO “A” UNIDADDEPORTIVA III14:00 Yonke Trebol vs JMAS (45)MISIONES IV14:00 Laguna Soccer vs Deportivo Del Carmen15:30 San Antonio vs Delphi RB 10SALVADOR CANCHOLASábado 20 de enero del 2018VILLAGOMEZ I15:30 Atlético Cisneros vs Leones NegrosMISIONES I14:00 Paisano vs Latinos15:30 Inter de Milan vs Exa TecMISIONES II14:00 Brasil vs Deportivo Micaela González15:30 Lear La Cuesta vs Chihuahua SoccerMISIONES III14:00 Olímpico vs Italia15:30 Arroyo Colorado vs LeónINDIOS I14:00 España vs Ciro HernándezCAMPO “A” UNIDAD DEPORTIVA III14:00 Yonke Trebol vs JMAS (45)MARGARITO MORENOSábado 20 de enero del 2018INDIOS II15:30 Integra Comunicaciones vs Mr. FutbolVILLAGOMEZ I14:00 Deportivo Ruvalcaba vs JC VentasINDIOS I15:30 Cruz Azul vs Atletico EspañolCAMPO “C” UNIDADDEPORTIVA III14:00 Atletico Santamaria vs Aguilas IBCANIDO I14:00 Ramirez Oro vs SEPCE Olimpicos15:30 Alicante vs AbogadosNIDO II15:30 Dental Ney vs BarcelonaCENTENARIOSábado 20 de enero del 2018CAMPO “B” UNIDADDEPORTIVA III14:00 Lavanderia Azteka vs San Sebastian15:30 Cementos de Chihuahua vs Sanchez SoccerCAMPO “C” UNIDADDEPORTIVA III15:30 Atletico Español vs LiebresZORROS14:00 Mexicas vs Halcones15:30 Real Morelia vs Ex SeminaristasNIDO II14:00 Percherones vs Mr. Futbol OroINDIOS II14:00 Santos Laguna vs AméricaHIPICOS 514:00 JC Ventas vs Morgan de MexicoALAS DORADASSábado 20 de enero del 2018VILLAGOMEZ II14:00 Club Med Cir vs Quintana Roofing15:30 Old Star´s vs Deportivo AvalosCAMPO “A” UNIDADDEPORTIVA III15:30 Atletico Español vs TolucaHIPICOS 614:00 San Sebastian vs Real MadridHIPICOS 714:00 Liebres vs Exa Tec JuarezHIPICOS 814:00 Mr.Futbol vs Silver TruckEL FORTIN DE LA JMASSábado 20 de enero de 2018JMAS9:30 Laguna vs Cobras11:00 JMAS vs La Academia12:30 Bud Light vs Dream Time2:00 Chuper Amigos vs Saprissa3:30 Salter Labs vs ChelsseaDomingo 21 de enero de 2018JMAS9:30 Niwppy vs F C Bravos10:45 Espartanos vs Red Bull12:00 Laguna vs Espartanos1:15 Zaragoza vs Cobras2:30 P D I vs Unión3:45 García vs MovistarEL FORTIN10:45 Eco 2000 vs VikingosINTERLIGASDomingo 21 de enero de 2018HIPICOS FUENTES 39;00 Santos Limones VS Arsenal11:00 Atco López vs Deportivo XHIPICOS FUENTES 49;00 La más Barata # 1 vs Alameda11:00 Atco, San Felipe vs Dep San LorenzoHIPICOS FUENTES 59:00 Dep Dorados vs Dep, fronte11:00 Borussia VS La BandaHIPICOS FUENTES 68;00 Cachorros Ref vs Chaveña11:00 Dep Rebelión vs Yonke 78HIPICOS FUENTES 79:00 Dep Chilos vs Atco Reforma11;00 ThermoTech vs Dep AngelesHIPICOS FUENTES 89:00 Unión Promex VS Dep Sombreretillo11:00 Enfermote vs Dep HernándezRIVERAS DEL BRAVOViernes 19 de enero de 2018UNIDAD DEPORTIVA RIVERA LERMA Y R LORO6:30 Portugal vs Dpv Jazy Cancha # 17:10 Dpv Corona vs Jaguares Cancha # 17:50 Portugal vs Leones Cancha # 18:30 Black Panter vs Sulivan Cancha # 1Sabado 20 de enero de 20189:00 Juventus vs Chivas Juvenil Menor9:40 Portugal vs Real F C Juvenil Menor10:20 Dpv Fot vs Milan Juvenil Menor11:00 Portugal vs Milan Juvenil Menor11:40 Chelsea vs Real Madrid Juvenil MenorMUDAS # 29:00 Amazonas vs Sulivan Femenil9:40 Alemania vs Black Panters Femenil10:20 Amazonas vs Dpv M V Femenil11:00 Alemania vs Dpv Corona Femenil11:40 Guanabal vs Dpv Brasil FemenilCANCHA # 12:00 Nyupi vs Real F C Intermedia 02-03-Y-042:40 Dpv Fot vs Concordia 4 Tos Vuelta Intermedia 02-03-y-043:20 Cachorros vs Juventus 4 Tos Vuelta Intermedia 02-03-y-044:00 Brasil 8 vs Apaches 4 Tos Vuelta Intermedia 02-03-y-044:40 Chivas vs Tigres 4 Tos Vuelta Intermedia 02-03-y-045:20 Leones Jr vs Real Madrid Infantil 05-06-y-07CANCHA # 22:00 Dpv Martinez Vs Atl De Madrid Minis 08-09-y-102:40 Los Angeles Jr vs Atl de Madrid Minis 08-09-y-103:20 Nyupi vs Leones F C Intermedia 02-03-y-044:00 Santos vs Abejas F C Infantil 05-06-y-074:40 Atl de Madrid vs Gremio Intermedia 02-03-y-045:20 Santos vs Cortaza Infantil 05-06-y-07Junta este sabado 20 de enero a las 4:00 Pm para los equipos sabatinos de Unidad DeportivaRIVERAS DEL BRAVOSOCCER Y RAPIDODomingo 21 de enero de 2018LAS MUDAS 29:00 Abarrotes Aldo Vs Atlas9:50 Dpv Heydi Vs Atlas10:40 F C Barcelona Vs Dpv J C11:30 F C Barcelona Vs JuventusLAS MUDAS 39:00 Halcones Vs Dpv J C9:50 Chapecuense Vs Maverick F C10:40 Halcones Vs La Roma11:30 Dpv Rosales Vs Dpv R 412:10 Galaxy Vs Dpv SosaSANTA ELENA8:00 Milan Vs Corintians9:30 Tigres Vs Dpv Jimenez11:00 Dpv Medina Vs Valedores F V12:30 Furia Roja Vs Francia2:00 Combinados Vs BayerGUERRA 49:00 Guerreros Jr Vs Nvo Mundo11:00 West Ham Vs Guerreros1:00 Dpv Morgado Vs F C RomaVICENTE MUÑOZ UNIDOSX EL DEPORTEDomingo 21 de enero del 2018COCA-COLA 18:30 Atl Villa vs Aguilas10:10 Dep Mexico vs Fc Lobos11:50 Barcelona fc vs Trasportes Matozas1:40 Dep Lilas vs Cd Moderna fcCOCA-COLA 28:30 Fc Italia vs Dep Santhee10:10 Dep Hernandez vs Almejas11:50 Furia Azul vs Fuerza Rayos1:40 Laguna vs Dep FMRCOCA-COLA38:30 Dep Colors vs Chelsea Blanco Papas10:10 Chicas Chelsea vs Dep Aguilas fem***11:30 Dep Gonzalez vs Dep Aguilas fem***12:40 Bravas fc vs Atl Ramirez1:40 Dep Wendy vs Dep MoraCOCA-COLA 48:30 Dep Ajax vs Sao Paulo fc10:10 Dep Avila vs Ola Verde11:50 Dep #23 vs Dep Morelos1:40 Dep Panfilos vs Atl AeropuertoCOCA-COLA 58:30 Dep Neto vs Dorados10:10 Dep Union vs Guerreros Laguna11:50 Universidad vs Atlas jr1:40 New Castle vs NecaxaCOCA-COLA 68:30 Dep Avalos vs Fluminence10:10 Guerreros Km20 vs Amigos de Lupillo11:50 Fc Borregos vs Dep ReynaCOCA-COLA 79:00 Dep Escobar vs Dep Union jr10:20 Pitufos jr vs Almejitas11:40 Dep Reyes vs Avila jr1:00 Pitufos vs Amigos de Lupillo jrCOCA-COLA 88:30 Chavitos Pizza vs Nueva Revolucion10:10 Dep AG vs Imperio Real11:50 Rayados vs Atomos Nexo jrCOCA-COLA 99:00 Chicas Manchester vs Dep Ramirez10:10 Dep Vidaña vs Las del Solar11:50 Real Gallegos vs IndependenciaMOSQUEDA PREMIERSábado 20 de enero de 2018JASO 13:15 Inter de Tierra vs Real HorizonteJASO 23:15 Dep. Hernández vs Leones de SantaJASO 33:15 Atco. Nava vs BrasilJASO 43:15 Lindavista vs Joyería ElviaJASO 53:15 Vet. Garza vs AeroméxicoCAMPO PENDIENTE3:15 Eci vs GuadalajaraDomingo 21 de enero 2018NIDO 18:30 Farmacia San Isidro vs Gómez10:30 Retiro Master vs Dep. GonzálezNIDO 28:30 Florencia vs Sánchez Soccer10:15 Esperanza vs Glorieta12:15 Dep. Moreno vs Atco. IndependienteJASO 18:30 Dep. Copi vs Cuervo10:30 Aguilas IBCA vs 20 de Nov.12:15 Amigos Jiménez vs Dep. SofíaJASO 28:30 Alemania Master vs Estrellas Master10:30 Milán vs Alemania Jr.12:15 Dep. Rodeo vs José NavaJASO 38:30 Caporal Master vs Técnica 6410:30 Semapi vs Caporal Jr.12:15 Real Buenavista vs Atco. AlingJASO 48:30 Beny Haros vs Trans. Heroz10:30 Buenavista vs Dep. Argo12:15 Dep Ordaz Jr. vs La FeJASO 58:30 Vet. Garza vs Asecofi10:30 Estrellas Esperanza vs Vet. Garza Jr.12:15 Dep. García vs Pumas BlasCASITA MARIA9:00 Lobos Hdez. vs Dep. Ordaz11:00 Coruña vs Unión de CompadresDescansa Chavita Urbina