Pierde Brady práctica por lesión en mano

Foxborough, Massachusetts— Tom Brady no se ha perdido muchos partidos durante su carrera de 18 años en la NFL. Y nadie se muestra muy preocupado por la posibilidad de que el quarterback se ausente de la final de la AFC, prevista para el domingo.No obstante, después de que Brady no participó en la práctica de ayer con los Patriotas ni habló con la prensa como estaba previsto, surgieron especulaciones sobre la salud del mariscal de campo de 40 años.Brady no se entrenó por una lesión de la mano derecha, un día después de que esa misma dolencia limitó su actividad y justo cuando Nueva Inglaterra se prepara para enfrentar a Jacksonville en el duelo por el cetro de la Americana.El astro estuvo presente y utilizó un guante en la mano lesionada durante la parte de la práctica abierta a la prensa. Luego, el informe de lesionados del equipo señaló que Brady no participó del entrenamiento.Brady habitualmente utiliza un guante sólo en la mano izquierda.Su conferencia de prensa también fue pospuesta hasta el viernes. Ante la escasa información oficial sobre la índole de la lesión de Brady, el suplente Brian Hoyer debió encargarse de la situación. Más de 50 reporteros rodearon su casillero cuando llegó a los vestuarios, procedente de la sala de masajes. “¿Están esperando a Phil?”, preguntó Hoyer a los reporteros, en referencia a Phillip Dorsett, quien utiliza el casillero adyacente.Durante los seis minutos siguientes, se le hicieron preguntas sobre Brady, un quarterback al que ha suplido en dos ocasiones. Hoyer dijo que no vio la forma en que se lastimó Brady, ni daría detalles sobre lo que ha podido hacer el titular en las prácticas.“Siempre estoy preparado para jugar, porque la verdad es que uno nunca sabe cuándo lo llamarán”, aseguró.Doug Marrone, entrenador de los Jaguares, espera que su defensiva enfrente el domingo a Brady, no a Hoyer.“¿Saben? Estoy seguro de que él puede lanzar con la mano izquierda si tiene un problema en la derecha. Y podría hacerlo igual de bien”, opinó Marrone ayer.Hoyer fue suplente de Brady tres temporadas, de 2009 a 2011. Luego de marcharse en 2012, jugó de inicio durante tramos de al menos cinco partidos en Cleveland, Houston, Chicago y San Francisco.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.