Concretan acuerdo el 'Titán' y los Mets

Nueva York— Adrián Gonzalez prometió hablar menos con los Mets de Nueva York.Un mes después de que los Bravos de Atlanta lo dejaron ir con un contrato que le garantizaba 21.5 millones de dólares este año, el primera base mexicano concretó ayer un acuerdo por una temporada con los Mets por el salario mínimo de Grandes Ligas, de 545 mil dólares.El toletero de 35 años bateó .242 con los Dodgers de Los Ángeles la temporada pasada, en la que apenas disputó 71 juegos por un disco herniado. Elegido en cinco ocasiones al Juego de Estrellas, González tiene promedio de .288 con 311 cuadrangulares durante 14 campañas en las Mayores.Bobby Valentine, quien fuera manager de González durante la temporada en que Boston terminó en último lugar divisional en 2012, fue citado por el New York Post esta semana diciendo: “Vaya que suele hablar –es un tipo inteligente y suele excederse en su deseo de expresar lo que piensa”.“Pienso que Bobby está en lo correcto sobre eso”, afirmó González. “Al analizar esa temporada 2012, muchos me dijeron que yo tenía que ser un líder más expresivo y hacer cosas que estaban fuera de contexto para mí. Siento como si yo hubiera llegado a esa temporada tratando de forzarme por hacer algo que no estaba acostumbrado a hacer. Y coincido con Bobby. Creo que yo opiné mucho ese año. Pero no creo que así es como yo sea”.González señaló que revirtió su conducta luego de ser canjeado a los Dodgers de Los Ángeles en agosto de 2012.“Me comprometí conmigo mismo a no ser esa persona que alguien más quiere que yo sea y simplemente ser quien soy”, agregó. “Pienso que esa fue la única temporada en que yo he sido esa persona, y les prometo que ese no es quien soy ni quién seré, y definitivamente no es quien yo vaya a ser con los Mets porque ese no soy yo”.González competirá por un lugar en la alineación con el primera base novato Dominic Smith, que bateó para .198 en 49 partidos después de ser ascendido en agosto.