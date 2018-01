Destacan par de atletas mineros en la Conferencia USA

El equipo de pista y campo de UTEP obtuvo dos reconocimientos semanales de la Conference USA, luego de que Michael Saruni fue elegido el Atleta Masculino de la Semana y Lilian Koech la Atleta Femenil de la Semana, anunció la oficina de la liga el martes por la tarde.Saruni terminó en el primer lugar de los 800 metros en el Vanderbilt Commodore Invitational, el pasado fin de semana, con un tiempo de 1: 45.62, que representó un récord de escuela. El nativo de Kenia es el primer atleta colegial que corre por debajo del 1: 46.0, desde que Dirk Heinze, de Arkansas, lo hiciera en el 2001, colocando a Saruni en el quinto lugar general de la lista NCAA de todos los tiempos.El tiempo del atleta sophomore estableció también un récord de instalaciones para el Commodore Invitational y un nuevo récord escolar anteriormente impuesto por su ex compañero de equipo Emmanuel Korir (1: 46.50). Su tiempo ocupa el número 1 en la naciónKoech ocupó el primer lugar en la carrera de una milla con un 4: 45.62 durante el fin de semana. La atleta senior ocupa el octavo puesto a nivel nacional y el primero en la Conferencia USA. Su tiempo se ubica como el sexto mejor tiempo en la historia de la escuela.Es la primera ocasión que ambos atletas reciben este reconocimiento en la presente temporada.Los Mineros regresan a la acción mañana en el New Mexico Cherry and Silver que se lleva a cabo en la ciudad de Albuquerque.

