Se consolida

Foxborough, Mass.— El no estar en el primer plano nunca ha molestado a Kyle Van Noy.No fue titular de ningún partido de la NFL hasta su tercera temporada cuando estaba con los Leones de Detroit y hasta ese momento era considerado como uno más de los jugadores.Así que, ahora al ser considerado como uno de los líderes de la defensa de los Patriotas, que están a punto de regresar al Super Bowl, parece que algo está fuera de lugar para este apoyador que tiene cuatro años como profesional y el domingo jugará el partido de campeonato de la Conferencia Americana en contra de Jacksonville.“He pasado por muchas situaciones desde que estoy aquí”, dijo Van Noy acerca del incremento en su participación que ha tenido en Nueva Inglaterra.“Me refiero a que participé en los playoffs del año pasado y luego jugué en todos los partidos de este año. En cada partido hay situaciones y escenarios diferentes. Así que, yo diría que ha aumentado mi conciencia desde que estoy aquí”.Lo mismo podría decirse de su valor.Cuando el apoyador Dont’a Hightower tuvo que ausentarse debido a que se rompió el músculo pectoral, lo cual dio por terminada su temporada, en la victoria que tuvieron los Patriotas sobre los Halcones en la Semana 7, dejó un hueco en la defensa que dio lugar a que se contrataran jugadores jóvenes e inexpertos en el 2017.Hasta ese momento, Nueva Inglaterra ya había concedido 30 o más puntos en tres ocasiones y ocupaba el vigésimo tercer lugar en la tabla de posiciones de la defensa de la NFL, permitiendo 23.7 puntos por partido.Van Noy empezó la temporada como apoyador externo al lado de Elandon Roberts, quien se colocaba en medio y Hightower en el otro extremo.Sin embargo, cuando Hightower quedó fuera, los entrenadores le pidieron a Van Noy que desempeñara varias posiciones, jugando en ocasiones tanto en la orilla como en el medio del campo.El profundo y capitán defensivo Devin McCourty comentó que este jugador de 26 años, mostró destellos de esa versatilidad desde la temporada pasada.Ésa es la razón por la que no le pareció extraño ver a Van Noy tomar la responsabilidad de recibir las indicaciones de las jugadas defensivas desde la lateral del campo, otra tarea que heredó de Hightower cuando él quedó fuera.Tuvo un buen desempeño en todas ellas y al final de las nueve semanas de la temporada, la defensa de Nueva Inglaterra ya no admitía tantos puntos.Para el final de la temporada, sólo permitió 18.5 puntos por partido –siendo la quinta mejor en la Liga.

