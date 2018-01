Pierden Pumas en 2 minutos

México— En un partido con poco qué destacar y recordar, los Lobos BUAP por fin ganaron en el 2018, aunque fue en la Copa MX, luego de imponerse a los Pumas con dos goles cuando agonizaba el tiempo regular.El debut para la UNAM en el certamen copero fue poco agraciado, pues además de que les marcaron dos goles en dos minutos, perdió por lesión a Rodrigo González, quien salió llorando en el carrito de las desgracias, y también al colombiano Yuber Asprilla, al que retiraron de la cancha justo después del primer gol en contra por una jugada en que se lastimó solo.Juan García Sancho e Irven Ávila fueron los autores de los tantos de la BUAP en los minutos 86 y 88, el primero con un cabezazo en tiro de esquina y el segundo en escapada individual en la que eludió al portero Bernabé Magaña.Con esta victoria, Lobos BUAP compartirá el liderato del grupo 5 con FC Juárez, mientras que los Pumas se quedan en el fondo con cero puntos.Gallos 3, Monarcas 1Querétaro— La mayor victoria de los Gallos Blancos no fue el 3-1 contra Monarcas, sino el impulso anímico.Más allá de que el Querétaro ya había ganado en la Liga, en el Estadio Corregidora le debía un triunfo a su gente. Édgar Benítez, al 21’, Matías Britos, al 64’, y Yerson Candelo, al 84’, anotaron, mientras que por Morelia marcó Emanuel Loeschbor, al 46'.Britos marcó su primer tanto con la casaca de los Gallos, pero el técnico Luis Fernando Tena no quiso particularizar el desempeño.“De poco tiempo, pero es que el equipo fue muy parejo, no podíamos destacar a ninguno en particular, el equipo tuvo una actitud extraordinaria, corrió y metió”, dijo.Dorados 1, Monterrey 2Culiacán— Con gol de Carlos Sánchez al minuto 90, los Rayados vinieron de atrás para vencer 2-1 en su visita a los Dorados, en su presentación en el Clausura 2018 de la Copa MX, donde buscan el bicampeonato.Con un cuadro alterno, el equipo albiazul mostraba muy poco y a los 61 minutos se fue abajo en el marcador, cuando Vinicio Ángulo remató con la cabeza en un tiro de esquina.Pero a los 74’ inició la reacción del Monterrey, cuando Sánchez mandó un gran pase filtrado a Dorlan Pabon, quien centró a donde Julio Cruz llegó a empujar el balón al fondo.Y ya cuando el reloj expiraba, Sánchez apareció para definir el triunfo con un derechazo letal.

