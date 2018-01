Recepción milagrosa lanza a la fama a Diggs

Eden Prairie, Minnesota— El camino de Stefon Diggs, rumbo a la fama tras el touchdown con el que finalizó el partido contra los Santos, convirtiéndose de pronto el salvador de Minnesota, no comenzó con semejante genialidad.Diggs llegó a esta fase de su vida y de su carrera, tras convertirse en un destacado jugador de los Vikingos a punto de llegar al Super Bowl, gracias a su implacable diligencia y una buena dosis de humildad.A pesar de contar con un talento natural, siendo un recluta de cinco estrellas por consenso salido de preparatoria, ciertamente tuvo que trabajar muy duro para llegar a donde está ahora.“Es mi mejor amigo. Lo amo hasta morir. Aprecio todo lo que hace por este equipo, y aprecio todo lo que hace por mí”, según dijo su compañero de equipo, el receptor abierto Adam Thielen. “Me ha alentado más que cualquier otra persona en mi vida”.¿Recuerdan esos tres primeros partidos de temporada regular en la NFL? La verdad, no. Era apenas un jugador de la banca.Pero ha recorrido un largo camino desde entonces hasta llegar a esa captura y carrera de 61 yardas que Diggs produjo a manera que se agotaba el tiempo el domingo para llevar a los Vikingos al partido por el campeonato de la NFC con una victoria de 29-24 sobre Nueva Orleans.“Ha estado constantemente mejorando por el transcurso de los últimos tres años”, dijo el ala cerrada Kyle Rudolph.“Es asombroso ver a jugadores como él que trabajan tan duro para tener una oportunidad tan grande como esa y llegar a aprovechar al máximo el momento.”Trabajar en la práctica como si se tratara de un partido de verdad es una respuesta común de parte de sus compañeros de equipo cuando hablan de Diggs y su ética laboral. Thielen y Diggs son ampliamente considerados como dos de los más sagaces corredores de ruta en la Liga.“Él quiere ganar. Sin importar si se le entrega el balón o no, si tiene que bloquear o no, no importa lo que haga, él siempre quiere ganar”, dijo el esquinero de los Vikingos Mckensie Alexander, agregando que, “Lo que más adoro de Diggs es que él no deja que el partido lo abrume. Él simplemente llega al partido a jugar, y es un partido como cualquier otro. Eso le permite jugar bien”.Los contratiempos se convirtieron en algo recurrente para Diggs, quien optó por quedarse en su estado natal y jugar para Maryland con el fin de que su familia pudiera verlo más seguido a pesar de las ofertas de algunos de los más poderosos programas de futbol colegial, tales como Auburn, Florida y USC.Sin embargo con los Terrapins capturó pases de parte de diferentes mariscales por el transcurso de tres temporadas, con más de un titular cada año.Las lesiones en cada temporada evitaron que jugara temporadas completas, incluyendo la vez que se fracturó una pierna cuando aún era un jugador de segundo año, y el desgarramiento de un riñón en su tercer año.Cuando fue postulado al Draft un año antes, muchos equipos de la NFL pusieron en duda su actitud y disposición para acatar órdenes.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.