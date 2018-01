Confirma Ronaldinho su retiro

Sao Paulo— Ronaldinho confirmó ayer su retiro del futbol, anunciado un día antes por su hermano y agente.Mediante un mensaje en la red social Instagram, el astro brasileño de 37 años dejó claro que su último partido oficial fue el que disputó en 2015 para el Fluminense de su país.“Después de casi tres décadas dedicadas al futbol, me despido de mi mayor sueño, ¡sueño realizado!”, escribió el futbolista, ganador del Mundial de 2002 y del Balón de Oro en 2005. “Hice lo que más amé profesionalmente durante 20 años más 10 de formación. Viví intensamente este sueño de niño, cada instante”.Ronaldinho, quien vivió sus mejores momentos como jugador en el Barcelona, agradeció a sus compañeros, técnicos y seguidores por su carrera. Citó las palabras de agradecimiento a la pelota que pronunció alguna vez el legendario futbolista del Real Madrid, Alfredo di Stéfano, fallecido en 2014.“’¡¡¡Gracias, vieja’, por ser mi fuente de inspiración por tanto tiempo y por ser compañeros de muchas victorias!!!”, expresó.Agregó que anunciará en marzo los detalles de su partido o partidos de despedida.“Ustedes me conocen y saben bien que soy tímido y no acostumbro hablar mucho, pero tengo que decirles, muchas gracias de corazón y con toda el alma”, manifestó.Roberto Assis, hermano y agente de Ronaldinho, dijo a The Associated Press que entre los planes del futbolista figura trabajar como embajador del futbol del Barcelona, así como participar en obras caritativas y laborar en la música.Durante su exitosa carrera, el jugador conquistó una Liga de Campeones de Europa, con el Barcelona en 2006, así como dos trofeos de la FIFA al mejor futbolista del año, en 2004 y 2005.Disputó 101 partidos y anotó 35 goles con la selección de Brasil, de 1997 a 2013. En el Camp Nou, fue parte integral de un plantel que devolvió el lustre al Barsa. Jugó 207 encuentros con el equipo catalán, sumando 94 goles y 61 asistencias.Ronaldinho jugó también para los clubes Gremio, Flamengo y Atlético Mineiro, en Brasil; París Saint-Germain, en Francia; Milán, en Italia, y Querétaro, en México.En tanto, continuaron surgiendo desde todo el mundo las muestras de reconocimiento al jugador, incluida una de su excompañero Lionel Messi, quien era muy joven cuando Ronaldinho brillaba en el Barcelona.“Como siempre dije, aprendí mucho a tu lado. Siempre te estaré agradecido por lo fácil que me hiciste todo cuando llegué al vestuario”, afirmó Messi en las redes sociales. “Tuve la suerte de compartir muchas cosas con vos y me alegro muchísimo porque, además de un fenómeno con la pelota, sos una grandísima persona y eso es lo más importante. Aunque decidas irte, el futbol no se olvidará de tu sonrisa jamás”.Pelé elogió también al recién retirado.“Dibujaste una sonrisa en el rostro de todos... Deseo que consigas driblar todos los desafíos de la vida, así como hiciste en las canchas”, manifestó la leyenda brasileña.