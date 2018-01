El día de ayer, en la segunda sesión ordinaria de la Asociación Estatal de Beisbol, se dio a conocer que el 24 de enero será presentado un nuevo rol de juegos para la Liga Estatal de Primera Fuerza, por lo que Ciudad Juárez desconoce cuáles serán los rivales que vendrán a esta plaza y si serán o no atractivos para la afición.En los últimos años se había establecido un rol recíproco temporada con temporada, por lo que para este 2018 tocaba que visitarán la frontera los conjuntos de Jiménez, Casas Grandes, Cuauhtémoc y Parral, en jornadas consecutivas, además de Camargo.Pero dentro de los puntos tratados ayer ante las 10 jurisdicciones, se acordó que hasta el 24 de enero todos conocerán el rol de juegos que les corresponde para el 2018.Al respecto, el jurisdiccional de Ciudad Juárez, Juan Pedro Plascencia, se negó con El Diario a ahondar en el tema y sólo giró un comunicado de audio en el que reiteró que el 24 de enero se informará del rol de juegos e informó además del préstamo del lanzador Germán Catarino a la zona de Ojinaga.Lo que sí fue acordado en la reunión es que las primeras cuatro jornadas se iniciarán las series desde el día jueves, en un plan piloto para monitorear la respuesta de la afición, lo que también genera la incertidumbre en esta plaza, pues se desconoce contra quién y si en calidad de visita o local será de interés para los Indios de Ciudad Juárez.La tribu fronteriza quedó sembrada en el grupo Par, junto a Algodoneros de Delicias, Manzaneros de Cuauhtémoc, Dorados de Chihuahua y Soles de Ojinaga.El grupo Non está conformado por Mineros de Parral, Mazorqueros de Camargo, Rojos de Jiménez, Faraones de Nuevo Casas Grandes y Venados de Madera.En la reunión se trataron temas relacionados con los jugadores a préstamo, clasificados, foráneos y menores.En ese sentido, en el audio que envió el jurisdiccional de la primera zona, habló de la salida del pitcher Germán Catarino, quien se va a préstamo una temporada con Soles de Ojinaga.“Germán Catarino no está contemplado en el roster de picheo para esta temporada 2018; sin embargo, ya que la intención de la directiva es desarrollar lo que ya tenemos, Germán se va con la condición de que abra juegos. La intención es que este tirando buenas series, enfrentándose constantemente a otros equipos del estatal, de tal suerte que su nivel mejore, agarre fogueo y el año que entra vuelva a Juárez para buscar ser integrado al equipo”, dijo Plascencia.Respecto a los jugadores foráneos se acordó que serán dos por zona y que los jugadores clasificados serán de acuerdo al reglamento de la Federación Mexicana de Beisbol 2017, siendo dos por zona.

