La pugilista juarense Diana ‘La Bonita’ Fernández se encuentra en la Ciudad de México preparándose de cara a su debut bajo la tutela de su nueva promotora.La peleadora de 23 años, quien ya tuvo la oportunidad de disputar un título mundial, se alista bajo las órdenes de los hermanos Lázaro y Mauro Ayala en el Deportivo Leandro Valle, al oriente de la capital mexicana, para el pleito que sostendrá en el mes de febrero.‘La Bonita’, quien presume marca de 16 triunfos, tres de ellos por la vía del nocaut, ha vencido a tres pugilistas invictas y disputó la corona mundial supermosca a mediados del año pasado con la argentina Débora Anahi Dionicius, además de un pleito de alarido con Lourdes ‘Pequeña Lulú’ Juárez, en la disputa por el título Nacional FECOMBOX.“Hemos realizado un muy buen plan de trabajo, aprovechando la altitud de la Ciudad de México y la calidad de mis sparrings; me siento lista para enfrentar a quien sea pues sé que ahora que estoy con Promociones del Pueblo las grandes oportunidades están cerca y no quiero fallar, pues el principal compromiso es conmigo misma”, puntualizó.Hace un par de semanas, con prácticamente cinco años de carrera profesional, la boxeadora juarense estampó su firma en un contrato que la liga a la empresa Promociones del Pueblo.“Para mí más que una responsabilidad que me pese, presentarme en mi natal Ciudad Juárez es algo que me llena de orgullo y que me da una motivación muy grande, me gusta ver el lugar lleno, escuchar a la gente y dar el máximo porque a la afición de Juárez no se le puede engañar, sólo se entregan a quien lo merece y estoy trabajando muy fuerte para ganarme su apoyo como lo hice en mi última pelea”, dijo.Su carrera inició a mediados de 2013, cuando derrotó a la sonorense Mónica Murrieta, por la vía del cloroformo.También se impuso a Marina Gallardo, Susana Uribe, Jessica Martínez; es una larga lista de víctimas en la que registra 16 triunfos de forma consecutiva. La gran mayoría de estas peleas fueron en Ciudad Juárez.El 19 de agosto de 2017 recibió la oportunidad de medirse a la campeona mundial argentina Débora Dionicius, en duelo de invictas donde estuvo en disputa el título mundial supermosca IBF, en tierras pamperas.Por la vía de la decisión unánime la boxeadora fronteriza perdió su primera pelea en el profesionalismo y no pudo conquistar el cetro.