Es toda una fiera

Jacksonville, Florida— Yannick Ngakoue tiene una habilidad natural para conseguir ese derribo y arrebatar el balón de las manos de los mariscales.El ala defensiva de los Jaguares de Jacksonville ha conseguido forzar hasta 11 balones sueltos en dos temporadas, incluyendo uno que resultó ser de gran importancia en una victoria en Pittsburgh la semana pasada. Ngakoue encabezó a la NFL con seis balones sueltos forzados durante la temporada regular aunados a sus 12 derribos, algo que podría llegar a representar un gran problema para los Patriotas de Nueva Inglaterra en el partido por el campeonato de la AFC el domingo.Si es así, quizás incluso pueda recibir el reconocimiento que en verdad se merece.Siendo un seleccionado de la tercera ronda del Draft salido de Maryland en el 2016, Ngakoue se ha mantenido, de cierta manera, en las sombras con los Jaguares. Pero esos momentos en que llega a destacar son los que lo mantienen motivado y lo definen como un jugador que no guarda parecido con ningún otro en los vestidores.“Esos busca talentos que no me tomaron en cuenta y que no pensaban que fuera lo suficientemente bueno probablemente ahora se sientan como unos tontos”, dijo Ngakoue el miércoles.Los Jaguares se sienten afortunados de contar con él.Aunque el esquinero Jalen Ramsey, el ala defensiva Calais Campbell y el apoyador Telvin Smith han sido acreedores a muchos más elogios que Ngakoue, resulta fácil argumentar que el especialista en presionar a los mariscales es igual de importante para una de las mejores defensas de la liga.Ngakoue se ha visto involucrado en cinco de los ocho touchdowns anotados por la defensa de Jacksonville esta temporada. Cuatro de sus derribos en los que provocó que el balón cayera de las manos del mariscal resultaron en anotaciones, y recuperó un balón suelto en la semana 17 en Tennessee, mismo que retornó por 67 yardas para conseguir otro touchdown.¿Acaso Ngakoue ha sido subestimado? Sus entrenadores y compañeros de equipo no han hecho tal cosa.“Le digo todo el tiempo, ‘Cuando sientas estar cerca de alcanzar tu cometido, sólo asegúrate de mantenerte enfocado, porque ese es un factor de motivación de suma importancia’”, dijo Campbell. “Todo mundo quiere ser reconocido y que se le respete por lo duro que ha trabajo, pero al final del día, su motivación más grande es poder proveer para su familia y su madre, y simplemente intentar ser el mejor.“El espera llegar a conseguir esa chaqueta color dorado algún día. Y tiene el potencial para lograrlo, también”.

