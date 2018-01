Se ponen naranjas

Poco después de que el coach Sean Kugler renunciara a los Mineros en octubre del año pasado, no había un solo jugador de preparatoria o junior college que estuviera comprometido para jugar con el equipo de futbol americano de UTEP. La llegada de Dana Dimel al timón ha cambiado las cosas y por ahora suman tres elementos comprometidos para unirse a los picapiedra, entre ellos Kai Locksley, ex mariscal de los Cuernos Largos de Texas.A él se suman el receptor Justin Garret y el liniero ofensivo Tres Barboza, que el pasado fin de semana tuvieron visitas oficiales a UTEP.El sitio de Internet minerrush.com calificó como exitoso el primer fin de semana de reclutamiento para Dimel, ya que los objetivos de junior college (JUCO), Kai Locksley y Justin Garrett, anunciaron sus compromisos para la clase 2018 de UTEP.Tanto Garrett como Locksley estuvieron entre los seis prospectos de JUCO que visitaron El Paso el pasado fin de semana.Locksley, un ex jugador de los Longhorns de Texas, es el cuarto mejor mariscal de los denominados ‘doble amenaza’ de JUCO, de acuerdo con 247Sports, luego de correr para 20 touchdowns y lanzar 20 pases de anotación la temporada pasada. El mariscal de 1.93 m, 6'4, de estatura, y 92.9 kg, 205 lb de peso, fue un prospecto de cuatro estrellas al salir de la preparatoria y fue el jugador ofensivo de NJCAA del año la temporada pasada.Garrett, de 1.85 m, 6'1, de estatura, y 86 kg, 190 lbs, de peso, atrapó 38 pases la temporada pasada para 592 yardas y cinco touchdowns en Cerritos College. El nativo de California logró un récord personal de 153 yardas por recepción en la final de la temporada el pasado otoño.UTEP sumó su tercer compromiso del primer reclutamiento de fin de semana de Dana Dimel, cuando el liniero ofensivo Tres Barboza dio a conocer su compromiso horas después de que Kai Locksley y Justin Garrett anunciaran su intención de jugar con UTEP.Barboza, de 1.96 m, 6'5, de estatura, y 133.8 kg, 295 lbs, de peso, es originario de Castroville, Texas, y tendrá cuatro años para jugar tres como un llegado de segundo año.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.