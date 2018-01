El Campeonato Nacional de Boxeo Varonil Élite, que conquistó a finales del año anterior, tiene al pugilista juarense Germán Heredia Orrantia con la meta de llegar a unos Juegos Olímpicos.El boxeador de 19 años de edad obtuvo su séptimo campeonato nacional de manera consecutiva, al derrotar al también chihuahuense Jared Barraza, por decisión, en la competición que se llevó a cabo en Nuevo León.“Mi sueño es ir a unos Juegos Olímpicos, dar todo por mi país”, comentó el pugilista.Nacido un 19 de abril de 1998 en Ciudad Juárez, Germán demostró sus habilidades deportivas desde temprana edad, integrándose al frontón y voleibol, sin embargo, el boxeo despertó una de sus mayores pasiones.“Me decidí por el box porque desde niño me gustó, admiro a Julio César Chávez porque es un apasionado de su deporte y es considerado de los mejores boxeadores que ha dado México”, mencionó el cuatro medallista de oro de Olimpiada Nacional.Actualmente entrena con el profesor Rubén Ramírez, quien ha sido para él un gran apoyo.“Siempre pendiente del programa de entrenamiento, pero va más allá de eso, porque es un amigo, me orienta y me impulsa a seguir adelante y no tirar la toalla”, dijo el pugilista juarense.A diario, Germán inicia desde temprana hora su entrenamiento, con distancia; ya por las tardes asiste a la escuela de box.“No ir a un mundial por falta de apoyo fue un golpe muy duro, pero es ahí, en los momentos difíciles, es donde uno debe salir adelante, no dejarnos vencer es por eso que me gusta tanto la frase ‘la humildad te lleva a la grandeza’, mi sueño es ir a unos Juegos Olímpicos, dar todo por mi país”, insistió.El primer paso para el presente ciclo olímpico, es calificar a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia, es por eso que Germán viajará el próximo 17 de enero a la ciudad de México, para concentrarse en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, para iniciar los procesos clasificatorios.“Ya estoy en el camino y no me voy a ‘echar para atrás”, afirmó el boxeador fronterizo.Tras la conclusión de los Campeonatos Nacionales, Elite Varonil y Femenil 2017, en la Ciudad de Monterrey, la Federación Mexicana de Boxeo oficializó a los peleadores que se mantendrán con el objetivo primario de estar en los próximos Juegos Centroamericanos en Colombia.