Camino a ‘Tokio 2020’, el ferviente deseo de coronarse campeón mundial de Para Taekwondo, más un importante calendario de eventos internacionales en puerta, mantienen altamente motivado al deportista juarense Francisco Pedroza, quien este fin de semana participará en el selectivo nacional de la especialidad, en Boca del Río, Veracruz.“Este año mi meta es ser campeón del mundo, hay que trabajar duro y sé que se puede lograr”, manifestó.Galardonado el pasado viernes como Atleta Especial del Año, Pedroza Luna, de 38 años y 1.84 metros, obtuvo bronce en el Campeonato Mundial de Para Taekwondo, en Londres, Inglaterra, en octubre anterior.Ante la posibilidad que la justa mundial se celebre en México, en fecha y sede por determinar, Francisco quiere ser parte una vez más del seleccionado azteca de este año.“Estamos motivados y qué mejor sería coronarse como campeón aquí, en nuestro país”, enfatizó.Para ello, debe mantener su lugar en el conjunto tricolor en la categoría K 44, división Más de 75 kilogramos.Éste es el propósito principal de su participación en Veracruz, el sábado 20 del mes en curso.“Vamos a mantener el lugar en la selección”, dijo.Debido a que la Federación Mexicana de Taekwondo busca darle difusión a esta modalidad que no cuenta con muchos practicantes, Francisco no tuvo rivales en el selectivo nacional, el año anterior.Únicamente sostuvo una pelea de exhibición contra el juvenil sinaloense Juan Diego García, de 14 años.“Se va a hacer el selectivo. A ver cuánta gente responde y si hay competidores, hay que eliminarse. Esperemos, porque sí, es importante que vaya creciendo aquí en México la competencia”, destacó.Pedroza Luna recalcó que sí le agradaría entrar en acción en Veracruz.“Esperemos, esperemos. Sí, me gustaría, porque sí, los eventos, a veces, son muy separados y el fogueo es importante. Me gustaría que hubiera uno o dos –oponentes- para foguearnos, más que nada”, externó.Dentro del calendario competitivo para el 2018, el evento más próximo es el prestigiado Abierto de los Estados Unidos, en Las Vegas, Nevada, a fines de este mes.Pese a que no está concentrado en la Ciudad de México, como parte de su preparación, Francisco, quien cumple con una alimentación especial y sigue al pie de la letra la rutina de entrenamientos que le indica el equipo de entrenadores de la Federación Mexicana de Taekwondo.Antes del referido bronce en Londres, Inglaterra, Pedroza vio acción en los mundiales celebrados en Lausana, Suiza, en el 2013 y, en Moscú, Rusia, en el 2014. En ambos, ocupó la quinta posición.

