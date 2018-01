Londres, Inglaterra— A Javier Hernández ya le salió una novia turca.De acuerdo a información del Daily Mail de Inglaterra, el Besiktas, escuadra de la Liga turca, estaría interesado en los servicios de “Chicharito”.Se trata de uno de los llamados equipos “grandes” de aquel país. En sus filas cuentan con elementos como Ricardo Quaresma, Pepe y Gary Medel, además de Álvaro Negredo y Ryan Babel, quienes serían la competencia directa de Hernández.La llegada del mexicano serviría para tapar la baja sensible que dejó Cenk Tosun, ex estrella del Besiktas y que ahora milita en el Everton de Inglaterra.Sufre West Ham para pasar de rondaUn equipo de la Tercera División inglesa puso en aprietos al West Ham en la FA Cup.Los Hammers, que viven una temporada llena de altibajos, necesitaron los tiempos extra de duelo por el “Replay” de la Tercera Ronda de la FA Cup para vencer 1-0 al Shrewsbury Town, rival que complicó la vida a la escuadra donde milita Javier Hernández, quien no fue convocado para este compromiso.“Chicharito” se habría perdido el partido a causa de una gripe. David Moyes, DT del conjunto de Londres, utilizó a una mayoría de jugadores suplentes, pero también usó algunos estelares.

