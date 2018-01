Brilla adolescente en Australia

Melbourne, Australia— Marta Kostyuk, adolescente de 15 años, se coló en la tercera ronda del Abierto de Australia, al imponerse ayer 6-3, 7-5 a la local Olivia Rogowska.Kostyuk, quien debió participar en la fase clasificatoria para este certamen, llegó a Melbourne ubicada en el puesto número 521 del ranking. Sorprendió en la primera ronda, con una victoria sobre la china Peng Shuai, 25ta del escalafón.Es ya la tenista más joven desde Martina Hingis en 1996 que gana un encuentro del cuadro principal en el primer Major del año. Y lo logró después de disputar tres duelos de tres sets en la clasificación.El entrenador de Kostyuk es Ivan Ljubicic, quien trabaja con Roger Federer."Ivan siempre me ayuda... después de cada partido me dice lo que está mal", comentó sonriente la jovencita.Otras dos ucranianas ganaron en el comienzo de la actividad de ayer. Elina Svitolina (4ta preclasificada) se impuso 4-6, 6-2, 6-1 a la checa Katerina Siniakova, mientras que Kateryna Bondarenko eliminó a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova (15ta), por 6-2, 6-3.Dos días después de eliminar inesperadamente a Venus Williams, Belinda Bencic quedó eliminada del torneo. La suiza cayó por 6-1, 6-3 ante la tailandesa Luksika Kumkhum.En los duelos de hombres, el español Pablo Carreño Busta (10mo) tenía una ventaja de 6-2, 3-0 cuando el francés Gilles Simon se retiró del encuentro, correspondiente a la segunda ronda.Maria Sharapova no eligió ausentarse del Abierto de Australia del año pasado. Esa decisión estuvo fuera de sus manos, al ser suspendida por fallar un control antidopaje en su visita previa a Melbourne Park.La tenista rusa, dueña de cinco títulos de Grand Slam, sí decidió regresar, y disfrutó de cada momento en su victoria por 6-1, 6-4 sobre Tatjana Maria por la primera ronda del torneo.

