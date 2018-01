Reverdecen sus ilusiones

Tras un año y medio de destierro y olvido en el Tampico Madero, en el Ascenso MX, el futbolista juarense Oscar Bernal está de regreso en Santos Laguna, club en el que se formó y en el que debutó en el máximo circuito del futbol mexicano, tanto en la Liga MX como en la Copa MX.Feliz por volver al cuadro albiverde y retornar al hogar, su dulce hogar, Bernal López asume el Clausura 2018 con renovados bríos, ambiciosas metas e importantes ilusiones que lo motivan a darlo todo en cada entrenamiento, en busca de un puesto titular en el cuadro lagunero.El defensa central y lateral, se reencuentra con varios viejos conocidos en el cuerpo técnico del club.Dentro de ellos, destacan el entrenador Robert Dante Siboldi y los asistentes Gonzalo Cigliuti y Rafael Figueroa.“Me siento contento. Me siento, más que nada, afortunado de volver aquí, al plantel de Santos, con nuevas esperanzas, ilusiones”, declaró el futbolista de 22 años y 1.78 metros.Bernal López, quien en el 2015 se convirtió en el primer juarense que participó en un Campeonato Mundial –Sub 20- con el Tri, -sin importar la categoría-, en Nueva Zelanda, destacó su trabajo hecho en Tamaulipas.“Igual, es una noticia que no me la esperaba, pero con el trabajo y sacrificio que se hizo durante año y medio en Tampico, pues volvieron los resultados”, comentó.Oscar recibió la buena nueva en vacaciones de diciembre, al término del Apertura 2017, en el que el TM Club fue eliminado en una emotiva semifinal por los Bravos FC Juárez.Después de ello, reportó a la pretemporada con Santos Laguna.“Las expectativas son muchas. Primero que nada, es ganarme un puesto. Yo sé que no es nada fácil, con la calidad de jugadores que tiene el plantel, pero, no hay imposibles, siempre trabajando, luchando, creo que se puede llegar a conseguir”, aseguró.Al igual que en su primera etapa en el equipo, Óscar compite por un sitio con jugadores nacionales y extranjeros con una importante trayectoria y jerarquía como Néstor Araujo, Gerardo Alcoba, Carlos Izquierdoz y José Abella.“Lo primordial ahorita es seguir luchando por un puesto y mantenerse al tanto del equipo y no bajar los brazos. Todo con esfuerzo, dedicación y mucho orgullo se saca adelante y es ganarse el puesto al día a día”, expresó.Dispuesto a jugar como lateral o central, pues no le incomoda jugar cualquiera de las dos posiciones, resaltó que ha sido tomado en cuenta por Siboldi Badiola para juegos de preparación.El timonel lo convocó para el duelo de la fecha dos de Copa MX, contra Mineros Zacatecas, efectuado en el Estadio Francisco Villa.A los 63 minutos, Bernal suplió a Cris Robert Martínez y jugó contra la escuadra zacatecana, anoche en el triunfo de su equipo por 1-0.Sobre el técnico charrúa, el defensor comentó que lo conoce desde que llegó a Santos Laguna como director deportivo de fuerzas básicas.“Es una persona que siempre busca lo mejor para el jugador y no sólo para el jugador, sino también para el equipo. La verdad, que es un profesor que sabe, que tiene experiencia en Primera División, fue jugador en su momento en Primera División aquí en México”, dijo.Indicó que el hecho que Siboldi lo conozca, puede ser un factor a su favor.FICHA TECNICANombre: Óscar Antonio Bernal LópezFecha y lugar nac: 28 septiembre 1995. Cd. Juárez, Chih.Edad: 22 añosEstatura: 1.78 metrosPeso: 76 kilogramosPosición: Defensa central y lateralEquipos: Calor de San Pedro en Tercera División, Santos Laguna y Tampico Madero Logros: Vive su segunda etapa en Santos Laguna de la Liga MXDebutó con Santos Laguna en la Liga MX el 27 de febrero del 2016 y, en la Copa MX, el seis de agosto del 2013 contra Zacatepec 1948Integrante de la Selección Nacional Mexicana Sub-20 en el Campeonato Mundial ‘Nueva Zelanda 2015’Primer juarense que juega un mundial sin importar la categoría Campeón con la Selección Nacional Mexicana en el Premundial de Concacaf ‘Jamaica 2015’Dos veces monarca con Santos Laguna Sub 20, en el Apertura 2013 y Apertura 2015